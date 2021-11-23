Новый клип Стаса Михайлова и Таисии Повалий впечатлил ценителей архитектуры

19 ноября 2021 года на официальном YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA состоялась премьера клипа на песню Стаса Михайлова и Таисии Повалий «Что с тобой? Как же я?», стихи к которой написал Михаил Гуцериев, музыку — Виктория Кохана. Режиссёр нового видео — известный клипмейкер Серёжа Ткаченко.

«Стильная локация, красивые артисты, прекрасная песня — всё сочетается в этом клипе. С одной стороны, он простой, без художественной нагрузки и при этом его приятно смотреть, уделяя больше внимания песне. Ведь она посвящена самому главному чувству людей друг к другу — любви, без которой жить невозможно!», — рассказывает о работе певец Стас Михайлов.

Что с тобой? Как же я?

Без любви мне нельзя, я без крыла.

Без тебя шар земной, не земля,

Небо падает вниз без тебя…

Съёмки клипа прошли в начале осени в Москве. В качестве локации был выбран один из самых футуристичных столичных бизнес-центров — Dominion Tower, автором проекта которого является один из величайших архитекторов современности — Заха Хадид. Её масштабные сооружения являются центром притяжения для туристов в Англии, Китае, США и других точках земного шара.

«Когда речь идёт о таких масштабных артистах, как Стас Михайлов и Таисия Повалий, всё внимание хочется сконцентрировать на них. В какой-то степени это обновлённая версия их совместной работы 2010 года — «Отпусти». Но более современная и соответствующая сегодняшнему дню. Она идеально подчёркивает стихи Михаила Гуцериева — минималистичные и одновременно глубокие. На мой взгляд, работа получилась идеальной», — подчеркнул режиссёр Серёжа Ткаченко.

Что мне делать, скажи,

Ты сжигаешь мосты

И любовь после себя.

Режиссёр мастерски показал острую проблему эгоизма и смещения ориентиров в современном мире. С помощью моделей, одетых в одном стиле, Ткаченко образно передал динамичный ритм жизни. Певцы — люди, которые любят друг друга и остановились, чтобы сказать важные слова. Клип напоминает всем о том, как важно слышать и не терять друг друга в суматохе дней.

«Произошла настоящая перезагрузка нашего дуэта со Стасом! Михаил Гуцериев и Виктория Кохана после стольких лет решились соединить нас снова, подарив невероятную композицию! Я люблю нас в этой песне: это образ мудрой и зрелой пары, прошедшей через огонь и воду. Мы научились прощать и давать шанс своей второй половинке. Думаю, этот посыл мы идеально передали в нашей картине!» — поделилась чувствами о работе певица Таисия Повалий.

Смотрите новое видео с участием Стаса Михайлова и Таисии Повалий «Что с тобой? Как же я?» на музыкальных телеканалах и на официальном YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA. Трек «Что с тобой? Как же я?» доступен для прослушивания на всех цифровых платформах.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.