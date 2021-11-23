«Нюша-Моднюша» – спецвыпуск для девочек от создателей «Смешариков»

25 ноября 2021 года эксклюзивно на Кинопоиске, который стал домом для новых сезонов «Смешариков», выйдет специальный 3D-эпизод сериала. В планах создателей – выпустить новый спин-офф проект под названием «Моднюша».

«Моднюша» – это история для девочек, и настоящий культурный микс. Создатели спешала покажут альтернативную версию жизни главной девочки проекта – Нюши – и ее подружек, у каждой из которых свой характер и уникальный внешний образ. Авторы отошли от локаций Ромашковой долины и создали другой мир – европейский городок с уютными улочками и всеми атрибутами комфортной городской среды – от проката самокатов до модных бутиков.

Оригинальный саундтрек к сериалу исполнила популярная российская певица, TikTok-блогер Аня Покров.

«Нам очень хотелось подарить Нюше, героине основного проекта, новую жизнь, где много блесток, красивых нарядов, модных танцев, городских приключений и веселья – каждая современная девочка найдет что-то для себя. В этом новом мире появилась Моднюша. Мы сохранили узнаваемый характер и голос героини, что так ценят ее поклонники. Эта альтернативная вселенная поможет нам раскрыть новые грани образа, которых так много, что они заслуживают отдельного спин-оффа», – прокомментировала Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики».

В специальном эпизоде героиня сменила имя на Моднюша и обзавелась подружками – Милашей, Симпатяшей, Крошкой, Малышкой и Крутышкой. Девочки живут самой обычной жизнью: ходят в кино, занимаются спортом, придумывают новые танцевальные тренды дома или на баскетбольной площадке, дизайн которой специально для сериала разработал известный стрит-арт художник Захар Евсеев, более известный под псевдонимом Zak Mini Monster.

Роль светской львицы в ситкоме отведено Мадам ЛяХрю, успешной бизнес-леди, изысканной утонченной натуре, не терпящей безвкусицу и кич, в одежде отдающей предпочтение нетленной классике а-ля Channel. Внимательные зрители считают отсылки к современным модным дивам, блистающим на обложках журналов. Но главная сюжетная линия будет развиваться вокруг Моднюши, ее девичьих фантазий, безудержном стремлении найти себя.

«Нам хотелось наполнить главную героиню качествами, присущими современным девочкам-подросткам. Но главное – подарить ей возможность искать себя, меняя образы и увлечения. Студия «Петербург» провела масштабную работу по разработке нового образа Нюши. Задача была не из простых: сделать из хорошо известного персонажа абсолютно новую героиню, сохранив при этом ее узнаваемый облик. Помимо Моднюши нужно было создать образы её подружек, которые гармонично впишутся в мир Моднюши. Искренне надеюсь, что нам это удалось и новая героиня обретет своих поклонников», – Александр Назаренко, креативный продюсер анимационного проекта «Моднюша».

Создатели сериала воплотили в образах героинь разные эпохи и тренды, что заметно не только в одежде, но и в прическах и макияже. К примеру, персонаж Симпатяши – это переосмысление 70-х годов: пышная укладка, переливающиеся золотом украшения, роликовые коньки. В то время как Милаша – королева гламура, хип-хоп дива, образ которой навеян американскими рэп-исполнительницами. Во внешнем виде Крошки зрители несомненно найдут сходство с популярной певицей. Тогда как героиня Крутышки, с ее маникюром и экстравагантными нарядами, является ярким примером современной рок-звезды. Сама же Моднюша, виртуозно меняет стили, от городского кэжуал до коктейльной классики и утонченного шика.

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