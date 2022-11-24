25 ноября в Московском государственном институте культуры состоится карьерное мероприятие "МГИК-территория креатива", которые объявит торжественный старт программы. Объединение культурных центров ЦАО стало генеральным партнером олимпиады "Я-профессионал" в направлении "Креативные индустрии".

"Я - профессионал" – масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Московский государственный институт культуры выступает организатором олимпиады по направлению "Креативные индустрии". Это направление было специально создано для тех ребят, кто получает творческую специальность (изучает менеджмент в культуре, социально-культурную деятельность, театрализованные представления и праздники). Также победители именно этого направления смогут в 2023 году пройти практику, стажировку в Объединении культурных центров ЦАО.

25 ноября в Московском государственном институте культуры состоится карьерное мероприятие "МГИК-территория креатива". Событие объявит старт направления "Креативные институции". В карьерном мероприятии выступят студенты института культуры и победители олимпиады разных лет: обладатель бронзовой медали V сезона Олимпиады "Я-профессионал", музыкант Натаниэль Хомяков. Натаниэль сыграет для участников встречи на саксофоне. Творческим номером порадует Илья Жалнин, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, победитель Всероссийского открытого конкурса эстрадной песни имени Хочатурова среди творческих вузов Российской Федерации. Руслан Устюжанцев, лауреат гранта президента России творческой молодежи в области культуры. Елена Смольянина, доцент кафедры современной хореографии МГИК, обладатель звания "Постановщик года" с командой студентов первого курса. Искусство звукорежиссуры продемонстрируют Екатерина Литвинова и Родион Чернышев, обладатель титула "Мистер МГИК - 2019".

Сергей Мельников, генеральный директор Объединения культурных центров ЦАО и Валерия Касамара, директор ассоциации "Я-профессионал" расскажут об условиях прохождения практики, которые подготовили для будущих победителей олимпиады, о тех возможностях, которые ребята смогут реализовать после прохождения олимпиады в 2023 году.

Карьерное мероприятие с участием генеральных партнеров олимпиады пройдет 25 ноября в 15.00, в большом зале УТЦ (Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.7).

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