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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваБолее 7 тысяч человек посетили выставку «Архитектура и мода. В потоке времени»

Более 7 тысяч человек посетили выставку «Архитектура и мода. В потоке времени»

editor
By editor
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Архитектура и мода. В потоке времени
Фото © пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Основу экспозиции составили 24 объекта культурного наследия и столько же костюмов, отражающих характерные черты архитектурных стилей.

В Москве завершила работу выставка «Архитектура и мода. В потоке времени». Она была открыта для посетителей со 2 по 21 ноября. За 20 дней на ней побывали семь тысяч человек, включая студентов и школьников московских учебных заведений, участников проекта «Московское долголетие», специалистов в области архитектуры и моды.

«Впервые такую выставку мы организовали прошлой осенью. Она нашла большой отклик у жителей и гостей столицы, поэтому в этом году была подготовлена новая экспозиция, наглядно показывающая взаимосвязь архитектуры и моды, которая проявляется в исторических зданиях и образах горожан. В нее вошли 24 объекта культурного наследия, отражающие восемь архитектурных стилей, а также костюмы соответствующих им эпох. И мы видим, что количество посетителей увеличилось более чем в два раза», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Выставка была разделена на восемь зон, показывающих архитектурные стили и их преломление в моде: от зрелого классицизма конца XVIII века до эклектики второй половины XIX века, заканчивая ар-деко, зародившемся в начале прошлого столетия. На стендах были представлены фотографии знаковых памятников архитектуры Москвы, приведенные в порядок столичными реставраторами. А на их фоне выставлялись костюмы из собраний частных коллекционеров, в которых проявлялись похожие черты: линии, цвета, убранство.

Примером зрелого классицизма стала музей-усадьба «Остафьево», построенная на рубеже XVIII и XIX веков. В ее облике видна добротность и академичность, которые подчеркивают абсолютная симметрия фасадов усадебного дома, сочетание колонного портика, увенчанного треугольным фронтоном и бельведера на крыше. Лаконичность, гармоничность пропорций и деталей точно так же проявляются в простом платье из искусственной шелковой тафты с завышенной талией и длинным подолом. Оно демонстрирует умеренность и благородство своей владелицы. Здание и наряд объединяет стремление к сдержанной красоте и скромности.

Иллюстрацией позднего классицизма и ампира стали дом-музей И.С. Тургенева, дом В.И. Штейнгеля-Лопатиных, усадьба А.П. Сытина. Эклектика была представлена зданием бывшего ресторана «Эрмитаж» и городской усадьбой С.М. Шибаева, русский стиль — зданием театра Ф.А. Корша и галереи И.Е. Цветкова, конструктивизм и рационализм — домом Наркомфина и клубом завода «Каучук».

В рамках выставки были проведены два экспертных круглых стола. Один из них был поссвящен связям архитектуры и моды, их тенденциям и параллелям. Эксперты обсудили, может ли костюм как и архитектура быть зеркалом эпохи, какие черты характерны для конструктивизма и рационализма, какие тенденции в этих направлениях существуют сейчас и какое развитие они получат в будущем.

Второй круглый стол прошел на тему: «Иконические здания, иконические образы: исследование знаковых зданий и их связи с модными образами на примере Москвы». Его участники попытались сформулировать определение икон стиля, выделить конкретные имена. Поговорили о том, нужны ли современному городу иконические объекты, такими являются памятники архитектуры, например, какая их основная задача. К участию в проекте вновь были привлечены студенты профильных вузов: факультета дизайна и медиакоммуникации института общественных наук Президентской академии и факультета медиакоммуникаций и визуальных искусств Московского государственного института культуры. Студенческие команды создавали экскизы костюмов с отсылкой к объектам культурного наследия. Более 40 работ было отобрано для экспонирования.

В закрытии выставки приняли участие студенты Института современного искусства: ребята организовали показ костюмов, созданных своими руками. На создание этих образов их также вдохновили представленные на мероприятии объекты культурного наследия.

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