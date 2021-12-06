«Прикоснись к искусству»: открытие выставки тактильных картин в Булгаковском доме

7 декабря в 15.00 в музее-театре «Булгаковский дом» состоится открытие необычной выставки, которая представит интерес для людей с нарушениями зрения, а также для тех, кто хотел бы испытать что-то новое. На выставке будут представлены 15 тактильных картин, которые изготавливались с использованием технологий рельефной печати. У гостей будет возможность прочувствовать мир Мастера и Маргариты, не открывая глаз. Картины сопровождаются подписями, выполненными шрифтом Брайля и тифлокомментариями.

Шрифт Брайля – рельефно-точечный тактильный шрифт, разработанный в 1824 году французом Луи Брайлем специально для незрячих и плохо видящих людей.

Обычная практика для музеев – запрет трогать произведения искусств руками. На выставке же, только с помощью тактильных ощущений можно исследовать картину, «нарисовать» в голове образ, представленный художником. Людям же, у которых нет проблем со зрением, будут выдаваться специальные маски, чтобы они могли проникнуться атмосферой и испытать что-то новое.

Для «Булгаковского дома» это не первый проект в данном направлении. Уже несколько лет в театре ставятся спектакли-невидимки, созданные специально для незрячих людей. Такие спектакли получили большую популярность не только у людей с ослабленным зрением, но и обычных посетителей, которым выдаются маски на время театрального действия.

Автором картин является Елена Мартынюк – заслуженный художник РФ. Тематика картин посвящена самому загадочному и мистическому произведению Булгакова «Мастер и Маргарита».

Выставка мобильна и будет представлена в специализированных учреждениях. Это позволит большому количеству незрячих людей проникнуть в мир визуального искусства, почувствовать красоту изображения.

Создание доступной музейной среды для культурной реабилитации людей с ограничениями по зрению – одна из важных социальных задач. Проект был реализован благодаря гранту от ООГО «Российский фонд культуры». При заинтересованности региональных партнеров будет организован цикл выездных выставок по учреждениям социального сопровождения людей с ограничениями по зрению.

Открытие выставки начнется с торжественной части и небольшой лекции, а затем посетители в сопровождении экскурсоводов «посмотрят» картины.

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