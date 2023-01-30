Вторая часть III Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия». Открытие!

31 января в 13.00 состоится торжественное открытие Второй части III Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия». Как сообщают организаторы, экспозиция выставки обновится практически на 50%. Так что если на «Уникальной России» вы уже побывали, стоит посетить вновь, чтобы увидеть совсем новую выставку!

Интересные стенды представят регионы: Бурятия, Крым, Якутия (Саха), Калуга, Ханты-Мансийск, Югра, Башкирия, Осетия-Алания. Выставка продлится до 5 февраля включительно. Организаторы выставки «Уникальная Россия» обращают ваше внимание на некоторые особенно интересные экспонаты и мероприятия выставки.

31 января. 13.00. Атриум. Ожидается участие в церемонии следующих персон:

Антон Германович Силуанов - Министр финансов РФ;

Геннадий Андреевич Зюганов - председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ);

Сергей Михайлович Миронов - руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду»;

Зелимхан Абдулмуслимович Яндарбиев - Чеченский государственный, политический и военный деятель.

1 февраля. 11.00. Атриум. Конференция «Развитие художественной промышленности и народных художественных промыслов в свете современных реалий».

Презентация нового образовательно-туристского промышленного кластера «ГЖЕЛЬ. Открытый код». Участвуют представители Госдумы РФ, «Росконгресса», Торгово-промышленной палаты РФ, руководители легендарных предприятий: «Гжель», «Федоскино», «Хохломская роспись».

2 февраля. 12.00. Атриум. Торжественная церемония награждения сестер милосердия возрожденной наградой «За самоотверженный и милосердный труд».

Благотворительная концертная программа. Общественная награда – подвеска «Красный Крест» – учреждена Женским Патриотическим Обществом и МОО «Союз православных женщин» при поддержке Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства. Награда была выполнена по личной просьбе Императрицы Александры Федоровны мастерами фирмы К. Фаберже и вручалась лично Ее Императорским Величием или Их Императорскими Высочествами Татьяной и Ольгой.

2 февраля 12:00-14:00. Малый зал. Панельная дискуссия с известными политологами и экономистами Михаилом Хазиным, Дмитрием Дробницким, Андреем Масаловичем и Еленой Юловой.

Новые границы — новые возможности, открывающиеся для России в «мире регионов», новые роль и значение российской культуры в этом процессе. «Новые валютные зоны будут определены до конца 2023 года», — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Михаил Хазин — «Ключевой вопрос — где будут проходить границы новых валютных зон».

2 февраля. 15:00-18:00. Атриум. День дружбы России и Индонезии

Организаторы: РАМС, Посольство Индонезии

2 февраля. 18:30-20:00. Фестиваль этномоды «Этноподиум»

Представляет Евразийская Ассоциация Этнодизайнеров. Участвуют дизайнеры из Бурятии, Тывы, Чувашии, Татарстана, Узбекистана, Алтайского края и др. Показы фестиваля «Этноподиум» состоятся также 3 и 4 февраля.

Арт-объекты

Символ выставки — Пасхальное яйцо, посвящённое 800-летию со дня рождения Александра Невского 1221 — 1263 гг. «Не в силе Бог, но в правде». Авторы: Сергей Коломийцев, Дмитрий Котляревский

Молитва о России - волшебный пояс торжокских золотошвей

Пояс отшит мастерицами предприятия «Торжокские золотошвеи» на натуральном бархате. Для его исполнения было использовано 52 км золотых и серебряных нитей, 6500 кристаллов Swarovski. Ширина его 25 см. Именно такую ширину имел царский пояс на Руси. А вот в длину пояс - 12 м. Уникальное по масштабам изделие, занесённое в книгу рекордов России, имеет огромную оберегающую силу: на нем вышита молитва «Живый в помощи Вышняго».Главное предназначение уникального пояса - объединить людей, оградить их от бед и несчастий, чтобы они жили в мире и согласии. Каждый посетитель выставки сможет произвести особый ритуал, прочитать в правильной последовательности начертанные на поясе молитвы и обрести крепость Духа и Благословение.

Уникальная скрипка из филиграни. Не имеет аналогов в мире!

«Казаковское предприятие художественных изделий» представит полноценный музыкальный инструмент - русскую балалайку, выполненную в ювелирной технике утонченной филиграни с ажурным узором из тонкой серебряной проволоки.

На выставке вы также найдете картины из кожи, украшения из тополиного пуха и бивня мамонта, с помощью очков виртуальной реальности сможете выйти в открытый космос и даже вернуться на машине времени в СССР!

Адрес: Москва, Ильинка, 4. Гостиный двор (вход через 4,5 подъезды)

Время работы выставки – с 11.00 до 20.00.

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