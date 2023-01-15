Жюри XI Международного юношеского конкурса имени П.И.Чайковского подвело итоги прослушиваний финального тура конкурса по специальностям «Скрипка»

В этом году первую премию по специальности «Скрипка» получили конкурсанты из Китая — Цзиньчжу Ли (15 лет) и Чжиюань Цянь (13 лет). Члены жюри в равной степени оценили блестящее исполнение выбранных для финала сложнейших произведений Никколо Паганини и Антонина Дворжака.

По условиям этого года, если по результатам финальных прослушиваний музыканты старше 17 лет становятся лауреатами конкурса, то места, которые они занимают, разделены с музыкантами, чей возраст не превышал 17 лет на время начала конкурса. С учетом этого правила в рамках второй премии были определены три лауреата — Стефания Поспехина (15 лет, Россия), Александр Папушев (18 лет, Россия) и Яочжан Ван (17 лет, Китай). Обладателями третьей премии стали Даниил Бессонов (17 лет) и Сергей Мкртичян (17 лет) из России. Оба участника выбрали концерты П.И. Чайковского в качестве произведений для финального прослушивания.Четвертую премию получила 15-летняя Ханьюэ Чжан, пятую премию члены жюри присудили также 15-летней Суён Ким из Республики Корея и лауреатом шестой премии стала 16-летняя Ино Фан из Китая.

Прослушивания финалистов по специальности “Скрипка” и “Фортепиано” проходили 11 и 12 января 2023 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под руководством дирижеров Заслуженного артиста РФ Юрия Ткаченко и Михаила Голикова. Виолончелисты выступали 9 января 2023 года в Большом зале Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области под руководством Михаила Голикова. Церемония награждения и Гала-концерт победителей пройдёт в Большом зале Московской консерватории 14 января 2023 года.

Отметим, что в этом году в трех номинациях конкурса («Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель») приняли участие 128 музыкантов из 14 стран (Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Япония, Р.Корея, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Турция, Италия, Литва, Швеция, США). В финал прошли 27 музыкантов из России, Китая, Республики Корея и США.

В состав жюри конкурса вошли 36 выдающихся музыкантов, педагогов и деятелей музыкального искусства из 13 стран мира (Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Япония, Р.Корея, Вьетнам, Венгрия, Финляндия, Эстония, Великобритания, Испания). Председателями жюри стали Народный артист России Юрий Слесарев (номинация “Фортепиано”), Народный артист СССР Виктор Третьяков (номинация “Скрипка”) и Народный артист РФ Сергей Ролдугин (номинация “Виолончель”).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.