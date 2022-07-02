Светлана Колпакова будет бороться за сына в новом сериале для телеканала «Россия»

Начались съемки многосерийной мелодрамы «Алла, такси!» режиссера Рауфа Кубаева. Главные роли в проекте исполняют Светлана Колпакова, Андрей Чернышов, Александр Михайлов, Ольга Прокофьева, Роман Мадянов, Марат Башаров, Евгений Миллер, Юлия Такшина.

Алла (Светлана Колпакова) живет в деревне, она давно замужем за дальнобойщиком Васей (Андрей Чернышов) и воспитывает сына Юру. Уличив мужа в измене, героиня уходит от него. Но свекровь Зинаида (Ольга Прокофьева), могущественная начальница местной администрации, не позволяет Алле забрать сына и запрещает ей видеться с ним. Оставшись без семьи и без средств к существованию, Алла устраивается на работу в таксопарк. В суровом мужском коллективе ее воспринимают в штыки – раньше женщины здесь не работали даже мойщицами. Но и среди таксистов находится тот, кто встает на защиту героини – Сергей Проскурин (Евгений Миллер). Сможет ли Алла заслужить доверие коллег? Сумеет ли вернуть сына? И кто же растопит ее сердце: бывший муж, вознамерившийся вновь завоевать Аллу, или её скромный защитник Проскурин?

Съемки пройдут в Москве и Павловске Воронежской области. Премьера многосерийной мелодрамы «Алла, такси!» состоится на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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