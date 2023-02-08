Объявлены лауреаты Премии ASTA – награды в области научно-технологического искусства среди молодых художников, ученых, инженеров, создающих междисциплинарные арт-проекты.

Завершилась церемония награждения первой премии в области научно-технологического искусства ASTA. Стали известны победители во всех восьми номинациях: «Нейротехнологическое искусство», «Биоарт», «Робототехническое искусство», «Перформанс», VR / AR, «Искусственный интеллект», «Медиаискусство», «Народное голосование», а также объявлены три обладателя специальных призов.

Статуэтки для номинантов и видео-оформление церемонии разработаны художником Романом Солодковым, музыкальное сопровождение подготовил саунд-дизайнер Александр Пономарев.

«Премия ASTA — очень важная инициатива, появившаяся на российской арт-сцене. Несмотря на то, что она проводится в первый раз, мы получили большое количество заявок и смогли представить в публичном поле много неожиданных проектов, созданных молодыми авторами.

Интересно, что научно-технологическое искусство оказалось востребованным не только среди профессионального сообщества, но также у бизнес-партнеров и научно-исследовательских институтов. Для нас это стало еще одним доказательством того, что междисциплинарная коллаборация сегодня имеет крайне высокое значение для развития культуры в целом. Мы рассматриваем премию ASTA как проект, который даст импульс молодым авторам к дальнейшему развитию в арт-среде. Исходя из этой оптики, совместно с партнерами мы разработали уникальные призы, которые смогут оказать системную поддержку и предоставить инфраструктуру, играющие решающую роль для развития научно-технологического искусства», — рассказала Христина Отс, куратор премии ASTA

«Научно-технологическое искусство бурно развивается. В России у этого направления огромный потенциал. Но художникам не хватает поддержки. Нам хотелось предоставить ее - так появились восемь номинаций премии. Она направлена на поддержку молодых художников, поэтому все наши призы связаны с дальнейшим развитием - это резиденции, персональные выставки, помощь в доработке проекта. Хочу поблагодарить команду премии, членов жюри и наших партнеров. И надеюсь, что будут и вторая, и третья, и последующие премии ASTA» — отметила Марина Смирнова, генеральный продюсер Премии.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.