В «Сколково» наградили лидеров инновационной инфраструктуры в регионах

В рамках четвертой конференции Skolkovo Regions названы самые успешные региональные площадки развития технологического предпринимательства в стране. В ТОП-3 из числа 24 региональных операторов «Сколково» вошли Технопарки Нижегородской, Тюменской и Самарской областей.

Первым в рейтинге региональных операторов «Сколково» стала «Жигулевская долина» в Самарской области. Технопарк является безусловным лидером по участию в мероприятиях, направленных на развитие технологического предпринимательства в области. Благодаря ему еще в 2021 году появился первый индустриальный партнер «Сколково» из региона – группа компаний Ferroni. Компания открыла R&D-центр в «Жигулевской долине» и совместно со «Сколково» запустила программу поиска технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков.

На второй строчке – Западно-Сибирский Инновационный центр из Тюменской области. Он показал высокий прирост новых участников в 2022 году. Технопарк является лучшим по оценке резидентов по итогам опроса удовлетворенности, а также самым активным по отражению результатов работы в CRM. В рамках 6-го инновационного форума INNOWEEK 2.0 Фонд «Сколково» совместно с Технопарком провел конкурс инновационных проектов по направлениям FinTECH, строительство и девелопмент, e-commerce, метавселенная и GameDEV. 8 из 11 победителей нашли инвесторов, 4 – партнеров.

Третье место по итогам 2022 года занял Технопарк «Анкудиновка» в Нижегородской области. Два года подряд по программе «Химия инноваций» он привлекает новых партнеров – ведущие компании региона в области «зеленой химии» и полимерных дисперсий. Так, Фонд «Сколково» провел маркетинговый и экономический анализ по развитию продуктовой линейки компании «Оргхим». А компания «Хома» стала стратегическим партнером программы.

«Поиск и продвижение региональных стартапов – один из приоритетов в работе “Сколково”. Из 3500 участников проекта около половины имеют региональную прописку. Но потенциал региональных технологических предпринимателей существенно выше. Мы рассчитываем, что в течение 2-3 лет количество региональных участников проекта будет не менее 70 процентов от общего числа сколковских резидентов. В этом мы рассчитываем, прежде всего, на наших региональных операторов, которые работают уже в 24 регионах России. Благодаря им региональные стартапы имеют эффективный доступ к сервисам и преференциям “Сколково” без необходимости переезжать в Москву. Продукты стартапов способствуют развитию экономики регионов, создают новые рабочие места, повышают привлекательность региона для жизни и работы», – рассказал председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Ежегодный рейтинг региональных операторов Skolkovo Regions Awards составляется по 3 критериям:

прирост участников проекта «Сколково» в регионе;

объем привлеченных резидентами инвестиций и количество полученных патентов;

количество проведенных совместных мероприятий по развитию инноваций в регионе.

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