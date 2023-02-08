«Метод» открыл заявки для сценариев видеоигр и историй на тему «Моя Москва»

Образовательный проект «Метод», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, поможет молодым авторам научиться писать книги, сценарии видеоигр и фильмов, найти потенциальных заказчиков и партнеров.

Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы стало генеральным партнером нового образовательно-акселерационного проекта «Метод». Оно координирует треки по видеоиграм и издательскому делу, а также специальную номинацию «Моя Москва» для поддержки авторов, популяризирующих город.

Рассчитанная на молодых сценаристов и авторов, программа призвана простимулировать рынок отечественного медиаконтента и станет независимой площадкой для сотрудничества талантливых авторов с инвесторами. Напомним, что до 20 февраля идёт приём заявок. Принять участие в проекте могут молодые люди от 18 лет. Подробнее с правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте.

«Мы планируем создать сообщество сценаристов, где будет производиться конкурентоспособный продукт в поддержку традиционных культурных ценностей, современных российских героев и их историй успеха. “Метод” позволит решить проблему нехватки молодых, квалифицированных и конкурентоспособных российских специалистов в области сценарного и писательского искусства», – уверен глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Участников программы московской части проекта ждет обучение по двум трекам. Первый – «Синопсисы для книг и издательского дела» – посвящен сторителлингу в литературе. Редакторы ведущих литературных издательств расскажут, как происходит отбор рукописей, в каком виде лучше присылать свои идеи или уже готовые романы произведения. Литературные агенты поделятся кейсами продвижения книг на этапе начиная с этапа идеи. Бренд-менеджеры из индустрии откроют принципы продвижения авторов на быстро изменяющемся рынке.

Как разработать концепцию игры, придумать персонажей, сеттинг и увлекательный геймплей молодые люди узнают в рамках трека «Сценарии для видеоигр». Также участники разберут, какая история может стать основой для сюжета, и как на сторителлинг влияют возможности новых технологий.

Лучшие авторы сценариев примут участие в практическом интенсиве. Они встретятся с ведущими российскими экспертами, узнают о существующих мировых трендах, прикладных инструментах создания востребованных текстов.

Также будет организована специальная номинация «Моя Москва» для поддержки авторов, популяризирующих город в своих синопсисах и сценариях.

Программа по видеоиграм и издательскому делу завершится в конце апреля питчингом проектов. Не менее пяти победителей получат поддержку от ведущих компаний отрасли.

Организаторы образовательного проекта «Метод»: АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, АНО «Креативная экономика», продюсерский центр «Мувистарт».

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