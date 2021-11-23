Команды из Химок, Дедовска и Ликино-Дулево стали финалистами регионального проекта «Театральный поединок»

21 ноября 2021 года завершился третий этап Московского областного проекта «Театральный поединок», в результате которого определились команды-финалисты.

В финал проекта «Театральный поединок» вышли команды:

«Театральная студия «Мозаика» (Дедовск);

Детский Эстрадный Музыкальный Театр «Мюзикл» (Химки);

Театральная студия «Artmix» (Ликино-Дулёво).

27 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра состоится региональный фестиваль-конкурс «Импровизационный БАТЛ». На фестиваль приглашены юные актеры из 24 коллективов и театральных студий 22 городов региона, которые приняли участие в образовательной и конкурсной программах Московского областного проекта «Театральный поединок».

В рамках фестиваля состоится заключительная игра проекта «Театральный поединок», в результате которой команды-финалисты распределятся по местам на пьедестале почета.

В состав судейской коллегии войдут авторитетные театральные деятели культуры, амбассадоры проекта, актеры, режиссеры, мастера и педагоги профильных учебных заведений, которые смогут оценить творческий потенциал юных талантов.

Фестиваль-конкурс будет насыщен оригинальными мастер-классами для юных актеров и воспитанников театральных студий.

Для художественных руководителей коллективов и директоров Домов культуры Подмосковья на фестивале пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области педагогики, режиссуры и театрального менеджмента.

В завершение фестиваля-конкурса «Импровизационный БАТЛ» состоится «Церемония закрытия», во время которой пройдёт награждение всех участников, финалистов и победителей проекта «Театральный поединок».

Проект организован при поддержке Министерства культуры Московской области и Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

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