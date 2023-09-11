Объявлены победители 8-го Московского еврейского кинофестиваля

В Москве подошел к концу 8-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). В ходе торжественной церемонии, прошедшей в киноцентре «Октябрь», объявили победителей и обладателей специальных наград этого года. В рамках церемонии закрытия состоялась премьера первых эпизодов сериала «Бедные Абрамовичи» режиссера Ильи Фарфеля.

Лучший фильм: «Секреты моего отца», реж. Вера Бельмонт.

Приз жюри: «Июнь, нулевое число», реж. Джейк Пэлтроу.

Лучший художественный короткометражный фильм: «Добродетельные женщины», реж. Стефани Халфон.

Лучший документальный полнометражный фильм: «Закура», реж. Иван Вдовин.

Лучший документальный короткометражный фильм: «Эния», реж. Реувен Ямром, Хаим Элиягу.

Приз имени Якова Каллера 8-го Московского еврейского кинофестиваля за «Лучший российский фильм 2022 года на еврейскую тематику»: «Праведник», реж. Сергей Урсуляк.

Почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России»: актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник.

Фильмы, признанные лучшими по итогам 8-го МЕКФ, были награждены 10 сентября. Жюри под руководством актера театра и кино, продюсера, теле- и радиоведущего Леонида Ярмольника выбрало победителей в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Приз жюри», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший документальный полнометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм». Ранее, на открытии фестиваля, были вручены специальный Приз имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему» и Почетный приз за вклад в развитие еврейского кинематографа.

«Московский еврейский кинофестиваль вернулся. Это – главный его итог. Зрители постепенно возвращаются в кинотеатры, и мы понимаем, что нужно делать, чтобы их было еще больше. Проведение фестиваля показало, что сегодня можно проводить полноценные международные культурные мероприятия. Но, безусловно, это было бы невозможно, если бы не команда и партнеры фестиваля», – говорит генеральный продюсер 8-го Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов.

Фото - Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ

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