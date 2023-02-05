Музей Мирового океана — победитель конкурса на лучший информационный повод среди музеев страны

Итоги подвели на мероприятиях Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» Министерства культуры Российской Федерации. Встречи проходят в эти дни в Рязанской области. Разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «Медиалогия» представил анализ информационных поводов федеральных музеев за 2022 год. События, получившие наибольший отклик СМИ, были отмечены специальными дипломами. В списке лидеров - музей-заповедник «Музей Мирового океана», Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Псковский музей-заповедник, Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургеневам «Спасское-Лутовиново», Еврейский музей и центр толерантности, Музей архитектуры им. А.В. Щусева.

Инфоповодом года был признан музейный конкурс на лучшее имя для янтарного самородка. Уникальный балтийский самоцвет был в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината (входит в Госкорпорацию Ростех), доставлен в Морской выставочный центр музея (Светлогорск) в марте 2022 года и сразу полюбился посетителям. Творческое состязание по выбору названия проходило несколько недель и собрало около сотни вариантов. По итогам обсуждений члены жюри выбрали имя солнечному камню – «Солярис». Его предложил Виктор Нейман, выдающийся ученый-океанолог, доктор географических наук, участник экспедиций на НИС «Витязь», член-корреспондент Академии наук.

«В первую очередь благодарим Министерство культуры РФ за поддержку музейных инициатив! И, конечно, мы очень рады, что события музея находят отражение в информационных лентах ведущих СМИ, которые, таким образом, знакомят жителей страны с выдающимися образцами природного и культурного наследия, прививают своей аудитории вкус к жизни. Спасибо за оценку нашей работы! Будем стараться и дальше наполнять музейный календарь самыми интересными событиями», - отметила Генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Всего система аналитики социальных сетей и СМИ проанализировала 280 музеев, более 1,2 млн сообщений, 80 тыс. СМИ, более 500 инфоповодов.

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