Главную роль в комедии исполнил Теймураз Тания («Совершенно летние», «Однажды в России»). Актер поделился впечатлениями от съемок и рассказал, чем проект будет удивлять зрителя. «Съемки сериала прошли, не побоюсь этого слова, грандиозно, так как в них принимала участие практически вся Абхазия. Были задействованы все наши связи: от крестьян до высших государственных лиц, — говорит Теймураз Тания. — Зрителя мы хотим познакомить не с туристической Абхазией, где всегда светит жаркое солнце, где раскидываются высокие горы и теплое, ласковое море. А с другой Абхазией: где кипят страсти родоплеменных взаимоотношений, где бушуют политические баталии».

По сюжету Теймураз — сотрудник МЧС Абхазии. После гибели старшего брата в наследство он получил его долги, поэтому уже давно живет со своими родителями, женой и двумя детьми в доме у тещи. Но беда не приходит одна. Местное правительство собирается завезти радиоактивные отходы на хранение в шахту, в которой трагически погиб дедушка Теймураза и где до сих пор покоится его тело. Несколько попыток достучаться до власти и остановить приближающуюся катастрофу не приводят к успеху. Чтобы добиться справедливости, Теймураз решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики.

Теймураз Тания также выступил автором идеи «Однажды в Абхазии». А креативным продюсером проекта стал Алексей Троцюк — автор идеи и продюсер хита онлайн-кинотеатра START «Бывшие».

Режиссер Теймураз Квеквескири ранее рассказал, что главная тема сериала — борьба за семейные ценности и столкновение с государственной машиной: «Современный мир навязывает свои нормы и правила, а все старое, на чем раньше держался человек, стирается. И вот главный герой нашего сериала как раз борется за память предков и ценности семьи. Он вступает в неравный бой с системой, которая всей своей мощью противостоит ему. Думаю, “Однажды в Абхазии” даст возможность поразмышлять над тем, чем готов пожертвовать обычный парень ради того, чтобы сохранить нечто очень важное для него, что для остального мира может быть совсем незаметным».

Съемки сериала завершились в декабре 2022 года.

Фото — онлайн-кинотеатр START

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