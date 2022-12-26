Okko покажет премьеру «Кармен»

С 26 декабря в онлайн-кинотеатре Okko будет эксклюзивно доступен фильм-опера «Кармен», снятый на высоте 1050 метров над уровнем моря. Съемки проекта состоялись в августе 2022 года во время проведения I Сочинского фестиваля классической музыки на открытой сцене в горах.

Новаторство данной версии одной из самых популярных опер в мире — в использовании новейших сценических решений. Благодаря работе видео операторов, находящихся на сцене на протяжении всего спектакля и введенных в него в качестве героев, появилась возможность увидеть артистов, их мимику, оттенки эмоций в максимальном приближении. Таким образом получилась «живая» передача действия, позволяющая увидеть спектакль как бы изнутри, прикоснуться к таинству происходящего на сцене. Режиссер Илья Устьянцев использовал в постановке элементы иммерсивного театра: среди гостей прогуливались солдаты, цыгане предлагали зрителям купить папиросы и гадали на картах. Тореадор явился в сопровождении настоящих байкеров – мотоциклы «рычали» и светили фарами прямо на сцене и в зрительном зале.

Партию Кармен исполнила солистка Большого театра меццо-сопрано Агунда Кулаева. В роли Хосе выступил тенор Азер Заде, Эскамильо — солист Мариинского театра Владислав Сулимский, партию Микаэлы исполнила солистка оперной труппы Мариинского театра Оксана Шилова. Также в постановке были задействованы молодые оперные исполнители, победители общероссийского кастинга, который прошел в Санкт-Петербурге по инициативе организатора фестиваля – фонда поддержки классического музыкального искусства F.E.S. За музыкальное сопровождение отвечал Сочинский симфонический оркестр под управлением его художественного руководителя Алексея Асланова.

Опера «Кармен» в новой постановке стала кульминационным событием I Сочинского фестиваля классической музыки, реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.