Герой сериала «Зёма» делает выбор

Любимая или друзья? Такой выбор необходимо сделать герою в новогодней спецсерии сериала «Зёма». Новогодний выпуск сериала выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER.

19 декабря завершились съёмки специальной новогодней серии комедийного сериала «Зема» о чётких пацанах из Пензы и их приключениях. Праздничный спешл выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER уже 30 декабря.

В канун Нового года главный герой сериала Зёма встречает в торговом центре Милу — девушку, с которой он никак не может завязать отношения. В ТЦ Мила вешает на праздничную ёлку открытку со своим желанием. Вот он — шанс Зёмы. Если он исполнит желание Милы, в Новом Году их отношения наконец наладятся, — думает герой. Он крадёт записку и читает её вместе с друзьями. Метафорическое желание Милы парни понимают по-своему и начинают воплощать его в жизнь так, как умеют.

Друзья сталкиваются со множеством трудностей, одной из которых неожиданно становится мэр в исполнении Яна Цапника. Весело проводив старый год, он оказывается в центре скандала. Помочь ему могут простые пацаны — герои сериала. Но станут ли они выручать человека, который не уважает их ценности?

Режиссёрами новогодней серии «Зёмы» стали Леонид Тележинский и Семён Молоканов, главные роли исполнили: Семён Молоканов, Мила Сайфутдинова, Артём Бординов, Денис Сундуков и Ян Цапник.

Специальная новогодняя серия «Зёмы» выйдет эксклюзивно на PREMIER 30 декабря 2022 года.

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