Мода и стиль в фотографии

Мультимедиа Арт Музей, Москва и Фонд Still Art в рамках стратегического партнерства представляют выставку лауреатов грантовой программы фонда по фэшн-фотографии. Конкурс, в котором могут принять участие фотографы от 18 до 35 лет, проводится с 2021 года. Эта важнейшая для индустрии фотографии моды и современного искусства программа создана по инициативе основательницы фонда Елены Карисаловой и направлена на поддержку и продвижение молодых фэшн-фотографов.

Впервые МАММ покажет не только персональную выставку победителя грантовой программы, которым в этом сезоне стал Дамир Жукенов, но и коллективную экспозицию семи лауреатов — обладателей специального приза. Работы фотографов нового поколения отражают сложные трансформационные процессы, через которые проходит фэшн-фотография сегодня, когда на месте ушедших из России зарубежных глянцевых журналов и производителей одежды появляются новые российские издания и локальные бренды.

Фотография моды как самостоятельный жанр появилась сравнительно недавно, в первой четверти XX века. Сперва журнал Vogue, а затем и его главный конкурент Harper’s Bazaar сделали ставку на фотографию для популяризации моды и стиля жизни в гламурных изданиях.

Редакции предоставляли фотографам исключительные условия работы: огромные бюджеты и гонорары, техническую и технологическую помощь в осуществлении съемок, а также полную творческую свободу. Благодаря многомиллионным тиражам модных журналов фэшн-фотография стала доступна самой широкой аудитории. Фотографы моды формировали эстетические представления сменявших друг друга поколений и отражали социальные тенденции времени. К концу XX века фэшн-фотография окончательно утвердилась в статусе одного из важнейших направлений современного искусства.

В 2010-х годах на фоне бурного развития интернета и социальных сетей значение печатной глянцевой прессы постепенно снижалось.

В эпоху глобальной цифровизации и распространения гаджетов меняется как язык фотографии моды и способ восприятия самих изображений, так и художественные методы, которыми пользуются фотографы: от поэтизации повседневности до соавторства с искусственным интеллектом, от современной интерпретации классических образов до поиска вдохновения в мемах и популярной культуре. Эти тектонические сдвиги, происходящие в фэшн-фотографии сегодня, демонстрируют проекты лауреатов грантовой программы Фонда Still Art.

Фотограф и диджитал-художница Женя Филатова, снимавшая для таких брендов, как BVLGARI, Hermès, Mugler, и журналов Vogue, The New Yorker, Esquire, Harper’s Bazaar, определяет свою практику как «смешанные медиа для смешанных чувств». В фокусе ее внимания эффекты случайности, преувеличения и искажения путем создания цифровых сюрреалистических изображений. В проекте «Super Juicy Sexy Flowers» с помощью искусственного интеллекта художница создает гибридные образы, объединяя фотографии цвето в и представителей российской модной индустрии: стилистов, визажистов, моделей, инфлюенсеров.

Гоша Ин — фотограф моды и рекламы, вошедший в список самых талантливых и многообещающих представителей креативных индустрий The Blueprint 100, называет направление своей работы мем-реализмом. В его снимках реалистичный сеттинг сочетается с абсурдистскими, гротескными сюжетами и ироничными образами моделей. В проекте «The Mud of Fashion» трендовые предметы одежды и аксессуары застывают в грязи, напоминая о неминуемой утрате ценности материального.

Творческий дуэт фэшн-фотографа Андрея Кирсанова, также вошедшего в список The Blueprint 100, снимавшего для Lime, Ushatava, 2Mood, Badlon Magazine и других российских брендов и изданий, и междисциплинарной художницы Кати Правды, работавшей с MM6, Avgvst Jewelry, Puma, Яндекс.Go, Uber, Vogue, Flacon, представляет на выставке проект «Conjunction s. str.» Авторы исследуют взаимодействие форм человеческого тела и «скульптурных» объектов, выполненных из сушек.

Александр Исаков — студент Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, лауреат «Эрарта Премии — 2024». Его проект «Маски власти» основан на символике карт Таро: различных архетипах королев. Блики, отражения, игра света и теней на снимках Исакова напоминают об иллюзорности экранных образов. Художник задается вопросом: «Возможно ли увидеть истину за ярким фасадом?»

Выпускница британского университета UCLan Лилия Жилина в своих проектах исследует многогранность и противоречивость человеческих эмоций и переживаний. «Я надеюсь вовлечь зрителей в диалог, во время которого они смогли бы принять себя такими, какие они есть, со всеми чувствами, что в них живут», — рассказывает фотограф. В серии «Deep Within» объектом ее художественной рефлексии стал гнев и разрушительные последствия его проявлений.

В портфолио фотографа Егора Шабанова — съемки для российских и международных компаний (L’OREAL, Spotify, Uber, 1377 и др.), обложек синглов, сотрудничество с медийными лицами: блогерами, музыкантами, телеведущими, спортсменами. В персональных проектах, таких как «SATORI», фотографу интересно работать на стыке искусства, психологии и философии. Термин «сатори» в дзен-буддизме означает внутреннее просветление, внезапное пробуждение и понимание высшей истины через достижение «состояния одной мысли». С помощью выразительных композиций и символики цвета фотограф размышляет о необходимости баланса и поиска гармонии.

МАММ благодарит Фонд Still Art и его основательницу Елену Карисалову за поддержку российских молодых фэшн-фотографов и рад представить выставку лауреатов гранта нового сезона.