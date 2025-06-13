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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Мода и стиль в фотографии

editor
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Гоша Ин. Из проекта «The Mud of Fashion». 2024. Цифровая печать. Предоставлено автором
Гоша Ин. Из проекта «The Mud of Fashion». 2024. Цифровая печать. Предоставлено автором

Мультимедиа Арт Музей, Москва и Фонд Still Art в рамках стратегического партнерства представляют выставку лауреатов грантовой программы фонда по фэшн-фотографии. Конкурс, в котором могут принять участие фотографы от 18 до 35 лет, проводится с 2021 года. Эта важнейшая для индустрии фотографии моды и современного искусства программа создана по инициативе основательницы фонда Елены Карисаловой и направлена на поддержку и продвижение молодых фэшн-фотографов.

Впервые МАММ покажет не только персональную выставку победителя грантовой программы, которым в этом сезоне стал Дамир Жукенов, но и коллективную экспозицию семи лауреатов — обладателей специального приза. Работы фотографов нового поколения отражают сложные трансформационные процессы, через которые проходит фэшн-фотография сегодня, когда на месте ушедших из России зарубежных глянцевых журналов и производителей одежды появляются новые российские издания и локальные бренды.

Фотография моды как самостоятельный жанр появилась сравнительно недавно, в первой четверти XX века. Сперва журнал Vogue, а затем и его главный конкурент Harper’s Bazaar сделали ставку на фотографию для популяризации моды и стиля жизни в гламурных изданиях.

Редакции предоставляли фотографам исключительные условия работы: огромные бюджеты и гонорары, техническую и технологическую помощь в осуществлении съемок, а также полную творческую свободу. Благодаря многомиллионным тиражам модных журналов фэшн-фотография стала доступна самой широкой аудитории. Фотографы моды формировали эстетические представления сменявших друг друга поколений и отражали социальные тенденции времени. К концу XX века фэшн-фотография окончательно утвердилась в статусе одного из важнейших направлений современного искусства.

В 2010-х годах на фоне бурного развития интернета и социальных сетей значение печатной глянцевой прессы постепенно снижалось.

В эпоху глобальной цифровизации и распространения гаджетов меняется как язык фотографии моды и способ восприятия самих изображений, так и художественные методы, которыми пользуются фотографы: от поэтизации повседневности до соавторства с искусственным интеллектом, от современной интерпретации классических образов до поиска вдохновения в мемах и популярной культуре. Эти тектонические сдвиги, происходящие в фэшн-фотографии сегодня, демонстрируют проекты лауреатов грантовой программы Фонда Still Art.

Женя Филатова. Из проекта «Super Juicy Sexy Flowers». 2024. Цифровая печать. Предоставлено автором
Женя Филатова. Из проекта «Super Juicy Sexy Flowers». 2024. Цифровая печать. Предоставлено автором

Фотограф и диджитал-художница Женя Филатова, снимавшая для таких брендов, как BVLGARI, Hermès, Mugler, и журналов Vogue, The New Yorker, Esquire, Harper’s Bazaar, определяет свою практику как «смешанные медиа для смешанных чувств». В фокусе ее внимания эффекты случайности, преувеличения и искажения путем создания цифровых сюрреалистических изображений. В проекте «Super Juicy Sexy Flowers» с помощью искусственного интеллекта художница создает гибридные образы, объединяя фотографии цвето в и представителей российской модной индустрии: стилистов, визажистов, моделей, инфлюенсеров.

Гоша Ин — фотограф моды и рекламы, вошедший в список самых талантливых и многообещающих представителей креативных индустрий The Blueprint 100, называет направление своей работы мем-реализмом. В его снимках реалистичный сеттинг сочетается с абсурдистскими, гротескными сюжетами и ироничными образами моделей. В проекте «The Mud of Fashion» трендовые предметы одежды и аксессуары застывают в грязи, напоминая о неминуемой утрате ценности материального.

Творческий дуэт фэшн-фотографа Андрея Кирсанова, также вошедшего в список The Blueprint 100, снимавшего для Lime, Ushatava, 2Mood, Badlon Magazine и других российских брендов и изданий, и междисциплинарной художницы Кати Правды, работавшей с MM6, Avgvst Jewelry, Puma, Яндекс.Go, Uber, Vogue, Flacon, представляет на выставке проект «Conjunction s. str.» Авторы исследуют взаимодействие форм человеческого тела и «скульптурных» объектов, выполненных из сушек.

Александр Исаков. Из проекта «Маски власти». 2024. Цифровая печать. Предоставлено автором
Александр Исаков. Из проекта «Маски власти». 2024. Цифровая печать. Предоставлено автором

Александр Исаков — студент Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, лауреат «Эрарта Премии — 2024». Его проект «Маски власти» основан на символике карт Таро: различных архетипах королев. Блики, отражения, игра света и теней на снимках Исакова напоминают об иллюзорности экранных образов. Художник задается вопросом: «Возможно ли увидеть истину за ярким фасадом?»

Лилия Жилина. Из проекта «Deep Within». 2024. Цифровая печать. Предоставлено автором
Лилия Жилина. Из проекта «Deep Within». 2024. Цифровая печать. Предоставлено автором

Выпускница британского университета UCLan Лилия Жилина в своих проектах исследует многогранность и противоречивость человеческих эмоций и переживаний. «Я надеюсь вовлечь зрителей в диалог, во время которого они смогли бы принять себя такими, какие они есть, со всеми чувствами, что в них живут», — рассказывает фотограф. В серии «Deep Within» объектом ее художественной рефлексии стал гнев и разрушительные последствия его проявлений.

Егор Шабанов. Из проекта «SATORI». 2024. Цифровая печать. Предоставлено автором
Егор Шабанов. Из проекта «SATORI». 2024. Цифровая печать. Предоставлено автором

В портфолио фотографа Егора Шабанова — съемки для российских и международных компаний (L’OREAL, Spotify, Uber, 1377 и др.), обложек синглов, сотрудничество с медийными лицами: блогерами, музыкантами, телеведущими, спортсменами. В персональных проектах, таких как «SATORI», фотографу интересно работать на стыке искусства, психологии и философии. Термин «сатори» в дзен-буддизме означает внутреннее просветление, внезапное пробуждение и понимание высшей истины через достижение «состояния одной мысли». С помощью выразительных композиций и символики цвета фотограф размышляет о необходимости баланса и поиска гармонии.

МАММ благодарит Фонд Still Art и его основательницу Елену Карисалову за поддержку российских молодых фэшн-фотографов и рад представить выставку лауреатов гранта нового сезона.

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