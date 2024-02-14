«Молодёжная Россия»: на ВДНХ представили круглогодичные образовательные центры

10 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел профильный день Форума национальных достижений, посвященный молодежной политике России, — «Молодёжная Россия». События дня продемонстрировали главные результаты этой сферы в различных направлениях: от науки, волонтерства и карьеры до творчества и молодежного туризма. В программе дня состоялась презентация трех круглогодичных образовательных центров: Центра знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж» и Академии творческих индустрий «Меганом».

Шоу «Только в России» познакомило зрителей с деятельностью центров. Руководитель Академии «Меганом» Сергей Першин, генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков и первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров рассказали о программах, достижениях и амбициозных целях, которые ставят перед собой команды каждого из центров. Сценические декорации и спецэффекты, выступления хора и вокалистов,постановки балета — все это сделало шоу увлекательным путешествием. Зрители перенеслись на живописный берег озера Сенеж, где в Мастерской управления готовят новое поколение лидеров, к подножию горы Машук, где в Центре знаний учат тех, кто учит, на побережье Черного моря к мысу Меганом, где деятели творческих индустрий со всей страны вместе создают новый культурный контекст.

«За время своей работы Центр знаний «Машук» принял у себя больше 20 тысяч человек из 89 регионов страны и 25 иностранных государств. Мы учили как педагогов из лучших школ в России, так и из русских школ за рубежом. У нас проходили повышение квалификации коллеги из органов власти дружественных государств, мы обучали лучшим наставническим практикам школьников, студентов и родителей со всей России. Впереди у нашего Центра знаний много планов: в 2024 году запланировано более 100 образовательных программ и мероприятий. В ближайшее время мы запустим формат «Выездного Машука» для самых отдаленных уголков нашей страны, проведем целую серию открытых программ, куда могут приехать все, кто желает развиваться и жаждет новых знаний. Двери «Машука» всегда открыты для вас. Мы учим тех, кто учит! Только в России!», — рассказал генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.

Руководитель арт-кластера «Таврида» и Академии творческих индустрий «Меганом» Сергей Першин провел для зрителей виртуальную экскурсию по территории арт-кластера в Крыму и рассказал о самом творческом месте страны — точке притяжения для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий: «Крым всегда вдохновлял творческих деятелей нашей страны, тех, кто золотыми буквами вписан в историю культуры. Вот и у нас на «Тавриде» царит такая космическая красота, что творцы сюда тянутся. Каждый год

несколько тысяч молодых людей приезжают сюда. Здесь они живут и обучаются по принципу смешения: то есть представители самых разных направлений обмениваются опытом и вдохновением и от этого рождаются новые проекты и идеи».

В подтверждение этих слов на сцену вышли молодые артисты — резиденты арт-кластера «Таврида», участники музыкального лейбла «Таврида.АРТ» и исполнили песни, созданные в крымском образовательном центре.

Мастерскую управления «Сенеж» на шоу-презентации представил первый проректор Сергей Бочаров, который в стихах рассказал об уникальности образовательного центра:

«Делать сильных людей сильнее —

Вот, что такое «Сенеж».

С нами в команде ты станешь смелее!

Время и силы оценишь!

Мы служим тем, кто стране нашей служит,

Мы обучаем первых!

Ту молодежь, что с прогрессом дружит,

И государству верных!»

А участники флагманских программ «Сенежа» рассказали о своей учебе в Мастерской. Выпускница первого международного потока программы «Женщина-лидер» Сабина Забирова создала проект «Дело.РФ», который помогает найти работу незащищенным слоям населения. Суперфиналист конкурса «Лидеры России» Дмитрий Баженов на программе «Наставничество» помог 10 наставляемым запустить собственные волонтерские, научные и бизнес-проекты. Илья Гогуа после обучения на программе «Мастерская новых медиа» стал известным блогером.

Такие образовательные центры есть только в России. И посетители молодежного дня на выставке «Россия» об этом уже узнали. Теперь в этом смогут убедиться и представители мирового сообщества – презентация стала превью большого шоу «Только в России», премьера которого состоится на Всемирном фестивале молодёжи в «Сириусе» в марте 2024 года.