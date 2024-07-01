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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойСанкт-ПетербургОксана Федорова открыла фестиваль «Мир классического романса» в Гербовом зале Эрмитажа

Оксана Федорова открыла фестиваль «Мир классического романса» в Гербовом зале Эрмитажа

editor
By editor
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Эрмитаж

27 июня в Гербовом зале Эрмитажа состоялось Гала-открытие I Международного фестиваля «Мир классического романса»: в одном из самых красивых музейных залов мира прозвучали золотые шедевры романса в исполнении выдающихся артистов оперной сцены в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко.

Открылся концерт приветственным адресом от Министра культуры России Ольги Любимовой и председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федора Болтина. Проникновенно-лирический тон всему вечеру задал знаменитый «Вокализ» Сергея Рахманинова, прозвучавший в переложении для симфонического оркестра.

Вместе с выдающимися мастерами камерно-вокального искусства зрители совершили увлекательное музыкальное путешествие по странам и эпохам: от русской романсовой классики П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.С. Даргомыжского, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова в исполнении Ольги Кондиной, Агунды Кулаевой, Зинаиды Царенко и Виктора Коротича, до западно-европейских шедевров Р. Вагнера, Г. Малера, Р. Штрауса, Ф. Шуберта и А. Дворжака в исполнении Олеси Петровой, Альберта Жалилова и Кирилла Белова.

Президент Фестиваля, Мисс Вселенная Оксана Федорова исполнила любимые и знаменитые на весь мир романсы «Ночь» А.Г. Рубинштейна и «Морская царевна» А.П. Бородина. В своей приветственной речи Оксана Федорова подчеркнула благотворительный формат фестиваля — часть концертов и мастер-классы открыты для свободного посещения, а средства, вырученные от билетов будут направлены на программы поддержки молодых талантов фондов-организаторов.

Художественный руководитель Фестиваля, заслуженная артистка России Ирина Шарапова отметила важность сохранения и развития национальных традиций камерно-вокального жанра, столь любимого самой широкой аудиторией слушателей.

Ведущими концерта выступили заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов и концертный директор фонда Оксаны Федоровой Гюльнара Масляева.

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