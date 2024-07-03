«Тайны Карениной»: На Витебском вокзале представили масштабную выставку

В основу выставки лег документально-игровой сериал «Тайны Карениной», который выйдет в середине июля и поможет раскрыть секреты и скрытые смыслы текста.

«Выставка поднимает вопрос актуальности романа Толстого в наши дни и обратит внимание на детали, которые часто остаются незамеченными. Рассказывает о культурно-историческом контексте, в котором создавалась “Анна Каренина”, реальных личностях, ставших прообразами героев и подробностях биографии самого автора», — говорит Павел Басинский, российский писатель, литературовед и литературный критик.

История оживает на Витебском вокзале — старейшем из сохранившихся в России. Бальный зал и, одновременно, зал ожидания, устроенные в его интерьерах, являются отправной точкой не только романа, но и нарратива выставки.

Открывает экспозицию текстильная скульптура Льва Николаевича Толстого, созданная Ириной Кориной — лауреатом премий в области современного искусства «Соратник» и «Инновация». В залах вокзала разместятся чемоданы, которые станут частью объемного рассказа о главных героях выставки и помогут раскрыть характеры персонажей. Арт-объекты произведены специально для проекта известными авторами и современными художниками, среди которых Александр Шишкин-Хокусай, Гоша Голицын, Елена Самородова и Сергей Сонин, Алена Долецкая, Фекла Толстая, Ляля Голышева, а также Георгий, Ирина и Варвара Тотибадзе.

В экспозицию входят исторические костюмы из собрания Киностудии им. Горького, «Мосфильма» и российских коллекционеров, а также уникальные пленочные кадры, сделанные фотографом Александрой Дружининой во время съемок сериала «Тайны Карениной». На видеоэкранах в пространстве выставке можно будет посмотреть эксклюзивные интервью Егора Дружинина, Сергея Гармаша, Дмитрия Андреева и Джона Шемякина, записанные в рамках сериала. Завершит экспозицию картина художника Юрия Шабельникова «Конец фильма» (из коллекции Фонда Ruarts), в которой он исследует зрительский опыт в кино ХХ века.