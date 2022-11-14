Ольга Галактионова приняла участие в мероприятиях, посвященных подведению итогов празднования 350-летия Петра I

11 ноября 2022 года генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова приняла участие в выставочно-просветительском мероприятии, посвященном празднованию 350-летия Петра I и Стратегической сессии по подведению итогов цикла выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий «Музейные маршруты России».

Мероприятия состоялись под председательством Статс-секретаря, заместителя Министра культура РФ А.Ю. Маниловой в Санкт-Петербурге. На встрече были подведены итоги юбилейного года Петра I, а также состоялось обсуждение перспектив деятельности Ассамблеи петровских музеев и планов на будущее.

Во время своего выступления на Стратегической сессии генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова озвучила основные проекты, реализованные РОСИЗО в рамках цикла выездных мероприятий «Музейные маршруты России». Так, РОСИЗО совместно с онлайн-кинотеатром PREMIER при поддержке кинокомпании Gate запустил тревел-шоу по музейным маршрутам России.

«»Музейные маршруты», наш совместный с PREMIER проект, сделан в формате навигатора. Для нас было важно, чтобы музейный навигатор стал для всех таким же удобным и информативным, как уже привычный для всех навигатор по дорогам, выстраивающий маршруты на карте городов. В этом году мы выстроили маршруты по достопримечательностям и музеям российских городов в соответствии с планом Министерства культуры РФ. В 2023 году мы будем следовать тому же принципу, расширяя карту музейных маршрутов России и дополняя новыми точками притяжения к культурно-историческим объектам», – отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

От лица РОСИЗО Ольга Галактионова выразила слова благодарности Министерству культуры РФ и всей команде, всем, кто принимал участие в подготовке проекта «Музейные маршруты России».

Сессия прошла в большом зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и была посвящена актуальным вопросам развития и продвижения музеев России.

Кроме того, в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I РОСИЗО организовал целый комплекс мероприятий. Среди них выставка-инсталляция «Новый человек», посвященная преобразованиям Великого Императора. Экспозиция проходила в Новом Манеже в Москве. За полтора месяца работы выставку посетило более 2600 человек. Специально к выставке РОСИЗО провел параллельную программу, которая включала мастер-классы по графике, лекции, экскурсии и показы анимационных фильмов.

Также РОСИЗО организовал выставочно-просветительские мероприятия, приуроченные к празднованию 350-летия Петра I, в регионах РФ.

По заказу Министерства культуры РФ, совместно с АНО «Территория культуры», летом 2022 года РОСИЗО запустил масштабный цикл выставочных проектов, посвященных многогранности России — «Россия – нам есть чем гордиться!». На главных улицах и площадях восьми приграничных городов были продемонстрированы художественные выставки из собраний крупных отечественных музеев. Одна из выставок, «Петр Великий. К 350-летию со дня рождения», представила портреты царя Петра Алексеевича, членов его семьи и сподвижников, автографы, документы и ордена, медали и памятники прикладного искусства из фондов Государственного исторического музея. Этот проект позволил более 35 тыс. жителей восьми городов познакомиться с Петровской эпохой.

В Саратовском филиале РОСИЗО, на территории «Складов Рейнеке», в июле прошел фестиваль уличной культуры на тему празднования 350-летия Петра I. Основная идея фестиваля заключалась в осмыслении наследия Петра I. Участники фестиваля в своих художественных высказываниях использовали синтез современных технологий и достижений науки и искусства и, таким образом, представили самые актуальные направления в искусстве.

В июне 2022 года совместно с Департаментом культуры Министерства обороны РФ в центре города Саратова, а также в зданиях железнодорожных вокзалов по всей России синхронно открылась выставка «Петр I. 350 лет». Проект представил летопись жизни Петра I, основные вехи его правления и значимые исторические события эпохи через шедевры изобразительного искусства.

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