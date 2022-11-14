Мастер-класс Ивана Базанова, ведущего телеканала «Москва 24»

В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания — 2022» прошла финальная публичная Индустриальная среда – встреча с Иваном Базановым, популярным телеведущим, корреспондентом телеканалов НТВ и Москва 24, автором блога о телевидении «Ночная смена».

Рассказывая о своей работе на НТВ в программе «Чрезвычайное происшествие», Иван отметил, что было много моментов, когда он прилетал на какое-то серьезное происшествие и прямо «с колес» должен был начать говорить о каких-то важных вещах: «Это очень хорошая школа. Я много где был, это возможно не самые приятные воспоминания: падения самолетов с гибелью людей, затонувшие корабли… Это, конечно, трагические события, но для журналиста – это всегда успех, всегда удача, потому что ты находишься в эпицентре».

Иван Базанов отметил, что мог вообще и не стать журналистом: «Я учился на филолога, но еще в студенческие годы увлекался разным творчеством, КВН… И потихоньку таких людей творческих как-то «присасывает» на телевидение, их приглашают вести что-то развлекательное».

Разговор коснулся и проблемы преподавания журналистики в вузах. «Журналистика – отметил Иван — это такая профессия, в которой всё очень быстро меняется. Журналистике можно обучиться, только занимаясь журналистикой. Сейчас она очень сильно трансформируется: под журналистикой подразумеваются уже не только газеты и телевидение, но и Telegram и YouTube-каналы».

Вообще телевидение – это такая фабрика, завод. И я занимаюсь тем, чтобы в глазах зрителя это было не похоже на завод», подчеркнул гость.

В конце беседы Иван поделился своим мнением о различиях работы ведущего и корреспондента: «В первую очередь, их работа отличается комфортом. Ты сидишь в студии, тебе там гладят рубашки каждый день, припудривают. А работа корреспондента очень некомфортная, тяжелая физически и эмоционально – это «в плюс» ведущему. А «в плюс» работе корреспондента – ты получаешь бесценный опыт, и потом, придя на интервью, можешь рассказать, например, о том, как ты ездил снимать про упавший самолет. Ведущий же такого сказать не может».

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). Победители “Телемании” будут анонсированы 21 ноября 2022 года во Всемирный день телевидения на Торжественной церемонии закрытия фестиваля в концертном зале «Останкино».

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