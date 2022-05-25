Ольга Шультайс рассказала о влиянии радио на стриминг в новых реалиях

Ольга Шультайс — российская эстрадная певица и композитор, ранее известная как — V’ОLGA. Первую известность приобрела после исполнения песни «Милле Милья», которая стала главным саундтреком фильма Mille Miglia. В 2020 году Ольга выиграла конкурс «Ру ТВ» с клипом «Остывший чай», а сингл «Алло» вошёл в топ русского Itunes и стал хитом, одержав победу в премии телеканала «Муз-ТВ».

Шультайс рассказала, что происходит с музыкальным рынком сегодня и какие у него дальнейшие перспективы.

«Я бы не стала утверждать, что радио ушло в забытье. Да, стриминги стали всё больше и больше набирать вес, причем, на мой взгляд, даже раньше — в 2013 году. Но радио по сей день сильно влияет на карьеру артиста, особенно сейчас, когда с локального музыкального рынка ушли некоторые площадки».

С момента ухода крупных игроков рынка в лице Spotify и Apple Music, которые непосредственно влияли на развитие карьеры артиста не только за счет чартов, но и плейлистов с баннерами, рынок «затих» в ожидании последующих шагов от музыкальной индустрии. Почти 1.5 месяца тишины, и в итоге с апреля он вновь начал «оживать» и набирать обороты за счёт радиостанций.

«Надеюсь, что появятся и новые отечественные площадки для взаимодействия с аудиторией. Я сама слушаю часто радио, особенно когда езжу за рулем, поэтому уверена, что у него будет долгая жизнь ещё много лет. Говорят, нужно быть в определённом месте в определённое время с конкретными людьми для того, чтобы случилась синергетика. Так просходит и сейчас, и, скорее всего, будет в будущем — кому-то проще, а кому-то сложнее. И я к этому отношусь скорее с позиции метафизики, поэтому здесь сложно судить про перспективы развития».

Напомним, что такие легендарные артисты, как Лев Лещенко, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров начали свой большой путь именно в тот момент, когда их начали ротировать на «Русском Радио» и показывать на федеральных тв-каналах.

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