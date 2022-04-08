Памятный знак «80 лет Битвы за Москву» пополнит экспозиции столичных и подмосковных музеев

В прошлом году в ознаменование 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву был учрежден памятный нагрудный знак. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, эти награды войдут в фонды более 20 столичных и подмосковных военно-исторических музеев и почти 650 патриотических экспозиций школ, колледжей и дворцов творчества. «Нагрудный знак “80 лет Битвы за Москву” — это дань памяти подвигу участников обороны города. Награды уже переданы для экспонирования в Государственном музее обороны Москвы, Музее Москвы, Музее Зеленограда», — отметила Наталья Сергунина.





Она уточнила, что до 20 апреля этого года нагрудные знаки также передадут в фонды Центрального музея Вооруженных сил России, Музея Победы и других.



С сентября по декабрь 2021 года памятные нагрудные знаки «80 лет Битвы за Москву» вручались ветеранам — участникам Битвы за Москву, которые проживают в столице, других регионах России и иностранных государствах. Награды имеют круглую форму, на них нанесено рельефное изображение советских воинов на фоне Кремлевской стены со Спасской башней и флага СССР.

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