Бесплатный аудиогид «Городские легенды» по центру Воронежа получил дополнения

Компания МТС расширила бесплатный аудиогид «Городские легенды» по центру Воронежа, включив в него стрит-арт с Мандельштамом и Ахматовой у Петровского сквера. Теперь воронежцы и гости города смогут узнать о жизни Осипа Мандельштама в Воронеже и интересные факты о создании его «Воронежских тетрадей», дружбе с Анной Ахматовой и ее визите в столицу Черноземья, а также о поддержке, которую оказывали горожане поэту. Чтобы отправиться в литературное путешествие, горожанам понадобится лишь хорошая погода, смартфон с интернетом и наушники.

Поэтическое граффити «Мандельштам» напротив Петровского сквера стало результатом совместного культурного проекта компании МТС и художника Яна Посадского. Проект представляет собой диптих из двух взаимосвязанных стрит-арт работ, расположенных в самом центре города и связанных биографическими фактами жизни Осипа Мандельштама в Воронеже. Одна из них – оригинальное изображение профилей Мандельштама и Ахматовой на стене дома 59 по ул. 20-летия ВЛКСМ напротив Петровского сквера. Вторую работу можно увидеть на улице Пятницкого, 52. Она представляет из себя строку стихотворения «Кремлевский горец» из рукописи Осипа Эмильевича, за которое великий поэт и был отправлен в ссылку в Воронеж.

На каждую из стрит-арт работ нанесен QR-код для перехода на аудиогид «Городские легенды Воронежа», запущенный МТС в 2020 году. Голосом Воронежа, озвучившим аудиогид, стал любимый воронежский актер – Заслуженный артист России и обладатель Золотой маски Камиль Тукаев.

Аудиоэкскурсия длится 3,5 часа, а маршрут пролегает в центральных локациях города. Отправиться в уникальное путешествие по городским паркам и улочкам могут все желающие при помощи смартфона с интернетом и наушников, вне зависимости от оператора связи, к которому подключен пользователь. Табличка с QR-кодом, ведущим на аудиогид «Городские легенды Воронежа», расположена в Петровском сквере у памятника Петру I, а также на каждом стрит-арте из цикла «Мандельштам». Для любителей путешествий в онлайн-формате экскурсия доступна в бесплатном приложении МТС Live.

«Наш Воронеж очень самобытный город, в его характере причудливо переплетаются истории разных эпох и времен: здесь есть и воодушевляющий стук топоров строительства первого российского корабля «Гото Предистинация», и раскаты героической битвы за Воронеж, и знакомые со школьной поры стихи Маршака и Мандельштама, и рев легендарных ракетных двигателей. Здорово, что сейчас при помощи МТС и цифровых сервисов мы можем оживить удивительные истории нашего города и рассказать о них большому количеству людей – местным жителям и туристам», – отметила депкультуры ВО.

«С момента запуска в 2020 году нашего цифрового гида мы видим его высокую востребованность у туристов и горожан. Сегодня «Городские легенды» входят в топ-3 популярных самостоятельных экскурсий по Воронежу. С помощью цифровых технологий аудиопутешествие по столице Черноземья совершили уже более семи тысяч человек. Учитывая такой интерес, мы решили расширить аудиогид новыми историями, которые помнят и любят жители нашего города и которые непременно окажутся созвучны абсолютно любому человеку, неравнодушному к истории и культуре родной земли», – рассказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

«Новейшее искусство всегда отражало проблематику и вызовы современности, и в своих паблик-арт работах я стремлюсь находить главные темы, опираясь на исторический ландшафт места. Судьба Осипа Мандельштама трагична – она о том, что искусство вечно стремится к поиску истины даже в самые непростые исторические времена. Стихи Ахматовой и Мандельштама звучат смело, искренне и продолжают находить отклик в душах современных людей. Оригинальный формат проекта, созданного совместно с МТС, призван привлечь внимание наших современников к вечным ценностям – любви, свободе творчества, состраданию – вне зависимости от их возраста и убеждений», – поделился художник, основатель студии «Дай пять!» Ян Посадский.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.