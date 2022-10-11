Музей-заповедник «Абрамцево» открывает выставку «В фокусе бесконечности. Пейзажи Петра Дика»

«В фокусе бесконечности. Пейзажи Петра Дика» — название выставки, которую Музей-заповедник «Абрамцево» готовит совместно с галереей ГРОСАРТ. Пейзажный жанр выбран неслучайно: в нем видна попытка приблизиться к творчеству большого художника, его мятущейся душе в диалоге с природой.

Петр Гергардович Дик (1939−2002) — мощно заявивший о себе в последней четверти ХХ века мастер. Корпус его произведений внушителен, а выставочная история на родине и за рубежом впечатляет. Дик реализовал себя в цветной графической репрезентации, был далёк от стремления претендовать на статус High Art, принципиально отрицал игровые практики. Был подчёркнуто серьёзен.

Утверждал: «Я русский художник (воспитан на русской культуре, немец по происхождению, русский по образованию, языку и культуре)». Российские немцы: Нейгауз, Раушенбах, Рихтер, Шнитке, — у них были великие, при этом отчётливо драматические судьбы.

Обстоятельство, базисное для мироощущения будущего художника, — природа. «Я родился в степном Алтае. Безбрежное море ковыля и огромное небо. Ветер гуляет по степи, ковыль стелется, словно волны бегут по морю. Любой элемент, появлявшийся в этом пространстве, воспринимается значимо — ощущение некого космического начала».

Выпускник Строгановки (МВХПУ) Дик, начиная с 1980-х гг., всё чаще обращается к пастели. В это же время определяются пластические темы мироощущения художника. Одна из них — поиск собственного «диковского» горизонта. Горизонт играет самостоятельную образную роль. Причём горизонт не всегда видимая линия соприкосновения тверди и неба. Он вообще может не «читаться», быть невидимым. Однако, визуально или умозрительно, он присутствует в качестве самостоятельной оси некого сжатого, концентрированного пространства, «выжимки пространства» (по аналогии с ахматовским — «выжимка бессонниц»).

Далее — мотивы дверных проёмов, подземных переходов, горловины сосудов, вообще всякие отверстия и дыры; третий тип — купол. За каждым типом композиционности стоит личностный опыт художника: неуспокоенность, экзистенциональная тревога. Проём как невозможность выхода из границ своей экзистенции и одновременно — отчаянная попытка выхода. Купол: инстинктивный поиск защиты. «Деление на мир свободы и несвободы условно. Часто они меняются местами. Грань между ними проходит в нашем сознании. Вот с этой гранью в моём сознании мне и пришлось работать. Я хотел обрести своё видение, самостоятельность, научиться смотреть на всё собственными глазами» (Петр Дик).

У Дика явный дар острой изобразительной характеристики, что подчёркивается особенностью фактурно-живописных исканий средствами сухой пастели. Он работал преимущественно на наждачной бумаге. Пастель и уголь плотно и прочно садились на наждачную поверхность. Проявлялась своего рода зернь (как на литографском камне, но только собственной тактильной природы), красочный слой не забивал все поры поверхности: и цвет, и его носитель, основа, — дышали, вибрировали. Цветовые пятна на наждачную бумагу он наносил не только мелками, но и пальцами, втирал пастель в шероховатую, царапающую поверхность: композиционная ткань входила в какой-то новый контакт с основой.

«Современный художник — это прежде всего состояние сознания» (Александр Боровский). Эмоционально царапающий, «онаждаченный» цветной мир Дика. Он сам даёт этому определение: «зажатый свет». Свет у художника часто действительно зажат. Но постепенно этот свет, проникая в цвет и сообщая ему внутреннее свечение, обретает совсем другое образное содержание. Цвет включает фактор времени.

«Из всех пейзажей мне ближе всех, которые с дальним плоским горизонтом: равнины, пустыни, песочные и каменистые, которые с чёрными плоскими горами или нежно-голубыми горными грядами на высоте глаз. Там теряется чувство времени, и за линией горизонта видится всегда что-то, что вселяет надежду». Дик был верен своему материалу и технике, но, главное, верен тому одухотворённому отношению к бесконечной реальности, которое и было для него естественным и единственно возможным фокусом зрения. Оно и легло в основу его поэтики.

В 2020 году в собрание Музея-заповедника «Абрамцево» поступила уникальная художественная коллекция редакции журнала «Наше наследие», где представлен и Петр Дик. Выставка «В фокусе бесконечности» продолжает профессиональный диалог с российским искусством 1990-х − начала 2000-х гг. Зритель сможет познакомиться с более чем 30-тью произведениями Дика (многие демонстрируются впервые).

Время проведения: 15 октября – 13 ноября 2022 года.

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