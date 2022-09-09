ОМСК: В галерее POLINA ZAREMBA ART GALLERY открылась выставка«Чёрная Луна»

В галерее современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY открылась персональная выставка художника Полины Заремба «Чёрная Луна». Выставка работает до 21 сентября. В экспозиции представлены Арт-объекты, инстанции, живопись.
Выставка посвящена реализации идей, оставленных на лучшие времена. Инсталляция «Element de leau» pierres de peinture a L huiele 2021 повествует о водной стихией. Инсталляции из кальки сейчас особенно актуальны среди художников-абстракционистов. Объекты «Nuit d amour» huile sur bois 2021, т.е. исходя из названия «Ночь любви» представлена в виде могилы. Чёрная Луна появляется в жизни каждого человека, но также если верить, что все темное заканчивается, наступят светлые времена. Серия пластинок «Слушайте мои волны» 2020, объект «Contre le philistinisme» materiaux de construction, huile, bois 2021 являются настойчивом намерением показать зрителю хорошее искусство. Живопись 2018-2022 гг. с названиями «Горькая Луна», «Жизнь галериста», «Лунное затмение» раскрывают обратную сторону медали жизни художника-галериста.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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