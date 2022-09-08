blazar: Анна Антонова – среди участников секции независимых художников

С 14 по 18 сентября в Музее Москвы состоится ярмарка молодого современного искусства blazar. В секции независимых художников, в том числе, будет представлена художница Анна Антонова, которая покажет серию из восьми акварельных работ небольшого формата, объединенных в живописный дневник из собственных, найденных и вызывающих отклик изображений.

Художник Антонова Анна

Анна Антонова. Источник денег. 2022

Анна Антонова. Йога. Асана. 2022

Анна Антонова. Красный бархат. 2022

Анна Антонова. Лето в Гримо. 2022

Анна Антонова. Розовые кресла. 2022

Анна Антонова. Теплый гранит. 2022

Дебютная выставка Анны Антоновой La Digue состоялась в июле 2022 года в пространстве «Кривоколенный 9с3» в рамках третьего фестиваля современных художественных практик Art-Space-Hopping (A-S-H) – здесь были представлены работы художницы, выполненные в технике масла и акварели. Серия была написана по мотивам поездки на Сейшельские острова. Перенося на холсты идиллические образы, воспоминания безмятежного пространства тропического острова, художница стремилась создать художественными средствами безопасное пространство.

Акварельные работы небольшого формата, которые будут представлены на blazar, были написаны этим летом в Москве. В условиях мирового кризиса искусство стало внутренней опорой. Регулярная практика рисования позволила создать рутину и через неё обрести в стабильное эмоциональное состояние, обрести новые смыслы.

«Акварель как медиум очень мне близка. Живая краска добавляет движение в работы, учит принятию неожиданного, определяет характер работы. Переосмысляя традиции живописи, используя сюжеты пейзажной живописи и портрета, я своего рода исследую взаимодействие человека с окружающей средой», – рассказывает Анна Антонова.

Где? Ярмарка современного искусства blazar, секция независимых художников (Музей Москвы).

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