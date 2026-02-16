«Они потрясли мир. Алексей Баталов. Проклятие любви»

Герой Алексея Баталова из фильма «Москва слезам не верит» стал эталоном настоящего мужчины для миллионов женщин. Поклонницы были уверены: в жизни он такой же заботливый и порядочный. Алексей действительно во многом походил на своего персонажа Гошу: ради жены и дочери был готов на всё.

История любви Алексея Баталова и Гитаны Леонтенко была похожа на сюжет романа. Они встретились в 1953 году в Ленинграде, куда молодой артист приехал на съёмки фильма «Большая семья». В один из вечеров в ресторане гостиницы он увидел юную цыганку, а на следующий день отправился на представление, где она выступала. Актёр был очарован девушкой, и Гитана ответила взаимностью. Знакомство переросло в бурный роман. Но когда об этом узнали родственники цыганки, то пришли в ужас: она нарушала все традиции их народа! Под страхом проклятия ей запретили встречаться с Баталовым. Но её это не испугало. Правда, тогда она ещё не знала, что очень скоро интеллигентный молодой человек разобьёт ей сердце.

Вскоре Алексей признался, что в Москве его ждёт жена. Для Гитаны роман с женатым мужчиной — табу. Она заявила, что не хочет видеть предателя, и пара рассталась. Оба были уверены, что навсегда.

Баталов вернулся к супруге, но семейное счастье не сложилось, как и отношения со следующей возлюбленной, Ириной Ротовой.

Гитана и Алексей встретились спустя годы, и чувства вспыхнули с новой силой. Но родные девушки опять были против. Пара не испугалась ни угроз, ни тёмных сил, и сыграла свадьбу. Однако семейная жизнь сильно отличалась от того, что они себе представляли. Гитана не любила светские рауты и тяжело переносила внимание, которое другие женщины оказывали её знаменитому мужу. Молодую супругу постоянно съедала ревность. При этом сама девушка тоже часто давала мужу поводы. Впрочем, Баталов на слухи о её романах реагировал спокойно.

Когда Гитана сообщила, что ждёт ребенка, Алексей воспринял новость как дар свыше. Оба представить не могли, какие испытания приготовила им судьба. У их дочери Марии врачи обнаружили детский церебральный паралич.

На реабилитацию дочки Баталов денег не жалел: находил лучших врачей и учителей. Гитана ушла из цирка и полностью посвятила себя Маше. Благодаря усилиям родителей, девочка не только окончила школу, но и отучилась во ВГИКе, и даже начала писать рецензии в газеты.

Алексея Баталова не стало 15 июня 2017 года. В последние годы имя знаменитого актера было связано с громкими скандалами: его вдова и дочь стали жертвами мошенников, потеряли все сбережения и едва не остались без жилья.

В начале февраля этого года стало известно о смерти Гитаны Леонтенко. Она пережила своего мужа почти на девять лет. На прощании открылось очень много странностей: женщину не могли похоронить 14 дней, на её теле нашли синяки, а в квартире, которая принадлежит дочери Марии, по словам соседей, прописан еще один человек.

Друзья семьи переживают: кто поможет больной женщине, которая теперь осталась совсем одна?