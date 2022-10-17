Они сошлись: «Марина» в «Дуэте» с «Амритой»

Они сошлись. Волна и камень,

Стихи и проза, лед и пламень

Не столь различны меж собой.

Сперва взаимной разнотой

Они друг другу были скучны;

Потом понравились; потом

Съезжались каждый день верхом

И скоро стали неразлучны…*

Казалось бы, причем здесь стихи великого поэта? А дело все в том, что в необычном проекте на Большой сцене «Салюта» 26 октября сойдутся три наших прославленных коллектива: Ведущий творческий коллектив Театр танца «Марина», Ведущий творческий коллектив города Москвы Спортивно-танцевальный клуб «Дуэт» и Ведущий творческий коллектив города Москвы Ансамбль восточного танца «Амрита».

Над созданием коллаборации из трех разных жанровых направлений не один месяц работали руководители известных коллективов. Первоначально проект включал в себя танцы классического и балетного направления в сочетании с латино-американскими. Позже, к «Марине» и «Дуэту» решено было подключить ансамбль восточного танца «Амрита».

В предстоящей программе появится новый драматургический ход: на сцену выйдут артисты, исполняющие индийские танцы: народные, эстрадные, классические. Объединяя в себе мощную жизнеутверждающую энергию телодвижений и завораживающую магию музыки, восточные танцы подарят зрителю не только эстетическое наслаждение, но и усилят темпоритм всего концерта.

В перемежающейся красоте движений зрители увидят латиноамериканские танцы. Они пленяют своей эмоциональностью и фонтанирующей энергией. Быстрый темп, головокружительные вращения и зажигательные мелодии, — все это делает это направление особо популярным.

Изящество, утонченность, возвышенность – вот ассоциации, которые рождаются при слове «балет». Это искусство, вызывающее трепет и восторг. Особая грация, свобода движений, а весь танец – выразительность и очарование. Театр танца «Марина» — соединяет в себе все признаки театра и танца, и его выступления всегда проходят с большим успехом.

Вот так, в одном представлении смогли соединиться три жанра, три направления, три канона танцев, которые, как и музыка, способны воплощать самые разные состояния, мысли и чувства человека!

Где: Культурный центр «Салют», г. Москва, ул. Свободы, 37

Когда: 26 октября в 19.00.

Вход свободный!

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* Стихи — А.С. Пушкин, «Евгений Онегин».

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