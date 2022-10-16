В Сочи завершился межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни»

9 октября 2022 года в Сочи прошёл межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» – проект Благотворительного фонда «Под флагом добра», реализуемый в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

На стадионе «IMSPORT ARENA» провели турниры, а также мастер-классы, викторины и конкурсы для более чем 200 участников из разных образовательных учреждений, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. В состязаниях по мини-футболу участвовало 28 команд, разделённых на две возрастных категории: 8-11 лет и 12-15 лет.

Участие в фестивале приняла целая команда тренеров и наставников из Москвы, а также ФК «Сочи» и ФК «Жемчужина». Среди почетных гостей присутствовали: мастер спорта СССРмеждународного класса Валерий Шмаров, мастер спорта и телекомментатор Дмитрий Градиленко, мастер спорта России международного класса Елена Рыжикова, фристайлер Дмитрий Богачев. Комментировали игры спортивные комментаторы МАТЧ-ТВ Артем Шмельков и Кирилл Лемех.

Торжественное открытие началось с приветственных слов Героя Российской Федерации, Члена Совета федеральной территории «Сириус» Евгения Михайловича Федотова и выступления ведущих: организатора Фестиваля, руководителя благотворительного фонда «Под флагом добра» Натальи Давыдовой и мастера спорта и телекомментатора Дмитрия Градиленко. Прямую трансляцию можно было наблюдать на официальной странице Благотворительного фонда «Под флагом добра» в социальной сети Вконтакте.

Фестиваль стартовал с зарядки, которую провел тренер по футболу среди инвалидов ДЦП и ЛИН города Сочи Евгений Писарев под новую композицию популярного певца Михаила Гребенщикова «Сириус».

Творческие и спортивные кураторы проекта провели мастер-классы и разыграли веселые викторины с участниками команд на тему знания истории отечественного футбола и спорта. Не смотря на начавшийся проливной дождь, никто из участников не покинул футбольное поле, — так всех захватил спортивный азарт.

В течение дня для болельщиков, участников и гостей при участии государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Адлерский реабилитационный центр» была организована art-зона с известным российским художником Дмитрием Цветковым:

— Это большой праздник, в котором я был рад принять участие. Спорт и искусство — очень близкие по сути вещи: например в Сочи на фестиваль пришла семья, в которой один брат играет в футбол, а другой изображает это в виде рисунка. Такие увлечения объединяют людей и дарят положительные эмоции, что очень важно в наше время.

Завершилось культурно-спортивное мероприятие церемонией награждения от Российского Футбольного Союза, с вручением памятных подарков, кубков и сувениров участникам турнира и обладателям золотых медалей в обеих возрастных группах — ученикам«Муниципального бюджетного учреждения спортивной школы футбола № 10 города Сочи».



Юлия Максимова, мама воспитанника футбольного клуба «Жемчужина», Константина:

— Большое спасибо за то, что устраиваете для наших семей праздники, куда мы можем приехать все вместе: отдохнуть и хорошо провести время. Спасибо за подарки и организацию всего мероприятия, успехов вам и процветания. До скорых встреч!

Межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» – проект Благотворительного фонда «Под флагом добра», реализуемый в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации впервые прошел в 2021 году и уже становится традиционным. В 2022 году Фестиваль прошёл в Таганроге, Суздале, ВДЦ «Орленок», Тюмени и Кемерово.

Цель Фестиваля – популяризация здорового образа жизни, реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия фестиваля «Футбол – школа жизни» проводятся при поддержке Официального спонсора ОАО «Российские железные дороги».

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