Определены финалисты конкурса «Красная Гвоздика – Юные таланты 2021»

10 ноября в Государственном центральном музее современной истории России прошёл полуфинал музыкального Фестиваля-Конкурса «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА — ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ».

В состав жюри полуфинала Фестиваля «Красная Гвоздика – Юные таланты 2021» вошли ведущие деятели культуры, искусства и общественные деятели Российской Федерации: советский и российский музыкант, композитор, общественный деятель Андрей Батурин; народный артист России Эмин Бабаев; композитор, председатель Совета Союза композиторов Евразии Алина Небыкова; советский и российский поэт-песенник Александр Шаганов; заслуженный артист России, композитор Владимир Михайлов; заслуженный артист России, композитор Олег Каледин; продюсер, певица, педагог Ольга Безрукова.

В течение шести часов жюри оценивало видео конкурсных выступлений полуфиналистов, а конкурсанты и зрители могли наблюдать за выступлениями в прямом эфире на официальном сайте фестиваля www.юнтал.рф.

По результатам конкурса в финал вышли 48 участников в возрасте от 11 до 18 лет – это 7 вокальных коллективов и 41 солист из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Екатеринбурга, Хабаровска, Оренбурга, Кемерово, Курска, Рязани, Тюмени, а также ДНР и ЛНР. В репертуаре юных исполнителей известные песни советских композиторов, среди которых «Солнечный круг», «День Победы», «Тучи в голубом», «Поклонимся великим тем годам», «Журавли», «Ты же выжил, солдат».

Как отметил член жюри, композитор Владимир Михайлов, все конкурсанты показали прекрасный уровень. А его коллега, певица и педагог Ольга Безрукова добавила, что многие выступающие покорили её своей яркостью, харизмой и хорошим подбором репертуара.

Финал конкурса состоится 12 декабря в Колонном зале Дома Союзов. В этот день будут определены победители и лауреаты Фестиваля-Конкурса «Красная гвоздика — Юные таланты-2021».

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