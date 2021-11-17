Индустриальная часть «Телемании» завершилась паблик-токами о PR и киножурналистике

20 октября 2021 в Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошла финальная «Индустриальная среда». Прямые эфиры поддержали социальная сеть ВКонтакте и Mail.ru, а также портал для молодых кинематографистов Moviestart.

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«Каждая деталь бизнеса работает на положительную репутацию продукта. Наша задача — продвинуть так, чтобы захотелось. Чтобы в общей массе осталось позитивное желание интересоваться дальше, больше… Если спустя год работы пиарщика аудитория не сможет ответить, что это за продукт, что за ним стоит, какая его концепция, какая у него миссия, на мой взгляд, это неграмотный пиар. Цель такова, чтобы люди знали продукт, не просто имя, но и что за этим стоит».

«Наша сфера — это досуг. Это всегда положительные эмоции. Подавать информацию нужно так, чтобы это было смешно и интересно читать, но глубину мысли тоже упускать не стоит. Не секрет, что длинные тексты читаются только в определённых изданиях. Нам нужно, чтобы это было легко, быстро, но интересно, для этого нужна искренность, непосредственность подачи информации».

«Реклама — двигатель прогресса. Важно понять, какой вид рекламы выбрать, чтобы не завалить качественный продукт. Реклама должна быть однозначной, но она должна быть и очень продуманная, чтобы захотелось заинтересоваться, купить».

«Пиар — это дальновидная политика. Она не имеет яркого эффекта сейчас, это про заинтересуй, оставь след в памяти, и далее сработает положительно. Реклама — это продукт, который продают здесь и сейчас: посмотри на этот продукт, какой он светлый, яркий, весёлый — купи. А вот маркетолог занимается исследованием рынка».

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«Портал появился почти 15 лет назад… Мы предполагали сделать индустриальное издание, которое бы рассказывало кинематографистам о кино. Нужен был такой профессиональный инструмент. Проанализировав рынок, мы поняли, что бумага уже умерла, и сразу решили создавать интернет-издание — профессиональные интернет-СМИ. Раньше было такое «телефонное радио» новостей сферы кино, а мы собрали всё на одном ресурсе». Спикер отметила, что ежедневно на сайт издание заходит порядка 5-10 тыс. пользователей, а периодическая рассылка осуществляется 20-ти тысячам».

«Очень важен профессиональный подход к делу киножурналиста: нужно знать историю кино, принципиально владеть пониманием всего процесса. Надо знать и понимать, как работает индустрия, какие участники, кто такие продюсеры, дистрибьюторы, кинопоказчики. Дистрибьюторы и кинопоказчики — это не одно и тоже. В кинотеатрах — кинопоказ, а прокат — это немножко другое. Это должны понимать профессионалы. Продюсер (производитель фильма) дает свой фильм дистрибьютеру, а он предлагает их кинотеатрам».

«Нужно больше глубоких знаний, и тогда получается хорошая рецензия. Я могу написать на один и тот же фильм 2 статьи: одну — абсолютно хвалебную, и одну — абсолютно разгромную. И для той, и для другой я найду достаточно аргументов».

Много лет назад Георгий Митансон сказал такую фразу «Если вы будете обижаться, вы никогда ничего не достигните в кино». Бывает, что приходится слышать какие-то такие вещи, но ты не начинаешь кричать: «Да никогда на моём портале не появятся его статьи».

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