Фестиваль «Воспевая Победу» подвёл итоги

5 декабря в московском Театре Мимики и Жеста состоялось завершающее мероприятие Фестиваля военно-патриотической песни на русском жестовом языке «Воспевая Победу», посвященного к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль проводился с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В течение юбилейного года Театр Мимики и Жеста провел фестиваль в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Орле, Воронеже, Белгороде, Твери, Костроме, Новосибирске, Оренбурге. В каждом городе проходили театрализованный концерт артистов театра, мастер-класс по жестовой песне и флешмоб с массовым исполнением участниками одной из песен.

Закрытие фестиваля было приурочено к годовщине начала контрнаступления Красной Армии в битве за Москву. В рамках финального мероприятия в театре состоялся показ музыкально-драматической постановки «Песни, рожденные войной». Перед началом спектакля собравшиеся смогли увидеть на большом экране народный видеоконцерт патриотической песни, собранный из клипов, записанных во время флешмобов в разных городах. Все десять видеоклипов размещены в свободном доступе на специально созданном сайте https://vospevayapobedu.ru.

Закрытие фестиваля собрало полный зал гостей всех возрастов, слышащих и неслышащих. Было много детей, живо откликавшихся на происходившее на сцене. В финале спектакля весь зал, стоя, подпевал артистам, исполнявшим «День Победы».

Директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин, закрывая фестиваль, сердечно поблагодарил все регионы, в которых проходили мероприятия, за теплый прием и живой отклик участников. Особую признательность руководитель труппы высказал в адрес Фонда президентских грантов, выразив надежду на продолжение сотрудничества, чтобы фестиваль смог посетить и другие города страны.

«Энтузиазм, с которым фестиваль принимали в каждом из городов, доказывает востребованность таких патриотических мероприятий, — говорит руководитель проекта «Воспевая Победу» Светлана Ершова. — Люди не просто приходили посмотреть спектакль, они активно участвовали в происходящем. И замечательно, что живой памятью об этом остались видеоклипы с флешмобов с искренним и очень трогательным исполнением любимых песен. Мы очень надеемся, что в будущем году получим возможность привезти фестиваль в другие регионы, в том числе те, которым сегодня особенно важна моральная поддержка».

Фестиваль: