В Москве состоялась презентация 17 тома и английских версий книги Елены Вселенной «Человек нового времени»

19 февраля в Московской торгово-промышленной палате состоялось мероприятие, посвященное сразу нескольким событиям. Презентация новой книги от издательства PEOPLE NEW TIME – 17-го тома самой большой в мире книги «Человек нового времени».

Главная тематика – бизнес и духовность. 17-й том открывает дверь в мир гармонии духовных и материальных энергий, в мир чистого бизнеса и безграничного потенциала. Главная концепция нового тома: «лидер в духовности = лидер в бизнесе».

Вторым значимым моментом стала презентация первого английского тома книги «ЧЕЛОВЕК НОВОГО ВРЕМЕНИ» – «PEOPLE NEW TIME: The Master’s way». Английский том – концентрация сокровенного знания, мозаика жизни и гармонии с любовью, собранная духовным лидером и наставником Еленой Вселенной.

Также, в этот день было анонсировано открытие ассоциации «Осознанная Берегиня». Женщина всегда была опорой, хранительницей мудрости и традиций, фундаментом крепкой семьи и здорового сильного рода. В наши дни роль женщины остается по-прежнему невероятно значимой не только в контексте одной семьи, но и всего мира.