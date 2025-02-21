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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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В Москве состоялась презентация 17 тома и английских версий книги Елены Вселенной «Человек нового времени»

editor
By editor
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человек-нового-времени-книга

19 февраля в Московской торгово-промышленной палате состоялось мероприятие, посвященное сразу нескольким событиям. Презентация новой книги от издательства PEOPLE NEW TIME – 17-го тома самой большой в мире книги «Человек нового времени».

Главная тематика – бизнес и духовность. 17-й том открывает дверь в мир гармонии духовных и материальных энергий, в мир чистого бизнеса и безграничного потенциала. Главная концепция нового тома: «лидер в духовности = лидер в бизнесе».

Вторым значимым моментом стала презентация первого английского тома книги «ЧЕЛОВЕК НОВОГО ВРЕМЕНИ» – «PEOPLE NEW TIME: The Master’s way». Английский том – концентрация сокровенного знания, мозаика жизни и гармонии с любовью, собранная духовным лидером и наставником Еленой Вселенной.

Также, в этот день было анонсировано открытие ассоциации «Осознанная Берегиня». Женщина всегда была опорой, хранительницей мудрости и традиций, фундаментом крепкой семьи и здорового сильного рода. В наши дни роль женщины остается по-прежнему невероятно значимой не только в контексте одной семьи, но и всего мира.

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