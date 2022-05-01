Персонажи из «Смешариков», «Бодо Бородо», «ДиноСити» и «Финника» в ЦДМ на Лубянке

С 1 мая по 5 июня 2022 годв на территории ЦДМ на Лубянке пройдет ряд развлекательных мероприятий, приуроченных к 65-ой годовщине открытия главного детского магазина страны. Гостей ждет обширная праздничная программа и встречи с популярными персонажами анимационных проектов ГК «Рики»: «Смешарики», «Бодо Бородо», «ДиноСити» и «Финник».

Юные посетители смогут принять участие в увлекательной мультанимации с горе-учителем Бодо Бородо, поиграть с динозавриком Рики и его сестренкой Тирой, выиграть билеты в кино, побывать в гостях у Смешариков и своими глазами увидеть яркий мультпарад любимых героев.

Все мероприятия, за исключением кинопоказа, состоятся в выходные и праздничные дни, что очень удобно для отдыха всей семьей.

Гости «Главного Детского Клуба ЦДМ» получат шанс стать обладателями билета на кинопоказ анимационного фильма «Финник» про приключения доброго и забавного, но немного вредного домового и его подруги Кристины. Для участия в розыгрыше необходимо присоединиться к творческому конкурсу «Сделай видеооткрытку и поздравь ЦДМ с Днем Рождения» или собрать наклейки за каждое посещение Клуба и, накопив 6 штук, получить билеты в кинотеатр «Формула Кино ЦДМ».

Майские выходные, проведенные в «Центральном Детском Магазине на Лубянке», обещают быть не только развлекательными, но и познавательными. Так, например, 29 мая в главном атриуме ЦДМ маленькие гости смогут стать участниками настоящей интерактивной программы со Смешариками. Ребятам расскажут, как создаются мультфильмы, начиная от разработки персонажа и сценария до момента «оживления» и режиссуры. А 4 и 5 июня на территории магазина пройдет настоящий мультпарад и фотосессия с любимыми героями.

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