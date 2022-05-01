Волонтерскому корпусу ВДНХ исполнился один год

Волонтерский корпус «Амбассадоры ВДНХ» отмечает год со дня образования. Набор добровольцев стартовал 29 апреля 2021 года, сегодня корпус насчитывает более 240 добровольцев от 18 до 70 лет. Они прошли специальное обучение и помогают посетителям: работают с туристическими группами, сопровождают гостей на мероприятиях и ориентируют их на территории ВДНХ.

Волонтерский корпус ВДНХ имеет три основных направления. Культурное волонтерство направлено на работу с туристическими группами, помощь в организации экскурсий, работу с музейными и библиотечными фондами. Гостеприимное волонтерство — помощь в ориентации гостей на территории Выставки, информирование о событиях и мероприятиях ВДНХ. Событийное волонтерство — помощь в организации мероприятий и сопровождение гостей.

Всего за год своей деятельности волонтеры ВДНХ отработали больше 2000 часов. Они участвовали во всех крупных событиях Выставки, помогали гостям на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы, Дня рождения ВДНХ, Дня города, на открытии Зимнего сезона и других. Перед каждым проектом добровольцев инструктируют опытные наставники, которые рассказывают о предстоящем событии и разъясняют основные задачи. Волонтеров ВДНХ можно встретить во время работы выставок, ярмарок, фестивалей. Их легко узнать – они одеты в фирменную экипировку с логотипом Выставки.

Помимо работы на различных площадках, волонтерский корпус «Амбассадоры ВДНХ» помогал в оцифровке архива Выставки, участвовал в инвентаризации экспонатов Музея ВДНХ.

Для многих волонтерство — это опыт, положительные эмоции и реальная помощь людям и возможность приобрести новые знания. 27 апреля на ВДНХ при поддержке ГБУ «Мосволонтер» стартовала «Школа амбассадоров ВДНХ». Первое мероприятие – обучающая программа «Включайся!», в которой принимают участие больше 50 новых добровольцев корпуса.

Развитие волонтерского движения ВДНХ продолжается. Присоединиться могут все желающие. Подробности — на сайте ВДНХ.

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