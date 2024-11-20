Оскар Шторм: «Вдохновением является сама жизнь»

Чем стремительнее меняется реальность вокруг нас, тем больше нам хочется притормозить и осмыслить происходящее. В этом нам неизменно помогает искусство. Сегодня мы побеседовали с композитором и художником Оскаром Штормом. Он рассказал, как в своем творчестве осмысляет практики медитаций, как относится к стрит-арту и зачем он написал саундтрек к петербургскому аэропорту.

– Оскар, вы художник и композитор. Расскажите, как вам удается совмещать такие, на первый взгляд, разные виды искусства? Отдаете ли вы какому-то из них предпочтение?

– За всю историю познания человеком области прекрасного с самых древних времён визуальное искусство и музыка следовали рука об руку. Начиная с ритуальных танцев племенных народов в сопровождении первых музыкальных инструментов (например, диджериду), когда на тело наносились те или иные изображения, паттерны. Продолжая, скажем, Древней Грецией, где, как правило, ни одно театральное действо не обходилось без музыкального сопровождения, равно как ни одна выставка картин в каком-нибудь парижском салоне XIX века не проходила без музыки. Кроме того, изучение многочисленных научных работ ученых и трудов художников не позволяет мне согласиться с тем, что это разные виды искусства. Они дополняют и неразрывно связаны с друг другом. Я стараюсь поочерёдно черпать что-то из двух областей, но всё-таки именно музыка захватывает меня всецело.

Музыка и визуальное искусство, их взаимоотношения — основа моей творческой деятельности. Зачастую музыка может родиться под впечатлением от внешнего и визуальное искусство может быть создано по маршруту, который задаёт музыка. Оба эти явления раскрывают друг друга и образуют целостную картину.

– Вы из творческой семьи. Помогает ли вам это в профессии, в жизни? Чему вы научились у своих родителей?

– Да, моя мама художник, а отец архитектор. Я думаю, что каждый человек внутренне сам постепенно понимает, к чему он предрасположен, в чём его призвание, вне зависимости от рода деятельности его семьи. Родители, конечно, во многом повлияли на меня, привили любовь к искусству и музыке, предоставили возможности для обучения, работы и становления, как личности.

– Одна из ваших последних работ – серия картин «Зов беспредельного». Расскажите, пожалуйста, о чем она?

– Она рассказывает о таком явлении, как медитация. О нескольких фазах погружения в себя и, сопутствующих этому процессу, внутренним открытиям. «Внутренний Космос», «Переливающийся Свет» и «Погружение» — именно так в упрощённой форме я бы описал практику медитации. Как всегда, картины родились спонтанно, как следствие вдохновения от увиденного, услышанного, пережитого. Они создавались в разное время, начиная с 2018 года, и окончательно оформились в триптих совсем недавно после появления третьей работы «Погружение».

– А какую музыку в пишете? Есть ли у нее адресат?

– Я пишу совершенно разную музыку, как на заказ, так и для себя. С одной стороны я, конечно, понимаю, что для стратегического продвижения, узнаваемости всегда лучше оставаться в рамках заданного направления, но это не моя история. Мне нравится описывать, проживать разные явления и эмоциональные состояния. Это может быть свободная фортепианная экспрессивная импровизация, затем нечто меланхолично-романтичное, переходящее в медитативный эмбиент, а вслед за этим энергичное мощное техно, электроника. Что касается адресата, то моя музыка явно не предназначена для массового слушателя, а подойдёт, так скажем, для человека большой «музыкальной насмотренности».

– В сети можно найти новость о том, что вы написали саундтрек к петербургскому аэропорту Левашово. Расскажите об этом подробнее.

– Да, это интересный опыт. Ранее писать на заказ под конкретный проект мне не доводилось. Если в собственном творчестве я, как правило, мало чем ограничен, то здесь необходимо было идти от объекта, от поставленной задачи, обыграть образ и функциональность большого комплекса. Вместе с тем, чтобы музыкально презентовать объект, не потеряв собственной идентичности и стиля, нужно было сделать это достаточно ненавязчиво, аккуратно, чтобы музыка не перетягивала на себя излишнее внимание. Мне кажется, с этой задачей я справился. Заказчик доволен. Для меня это определённо был очень интересный и полезный опыт. К тому же практика написания музыки под архитектуру не сильно распространена даже за рубежом. Это вызывает дополнительный интерес.

– В одном из своих недавних интервью вы затронули тему урабанистики и стрит-арта. Как сами относитесь к этому направлению?

– К стрит-арту, когда мы говорим именно об уличном искусстве, а не о бездумных тегах и откровенном вандализме, я отношусь строго положительно. Если художник профессионал, у него есть собственный стиль, чувство места, идея, понимание окружающего его контекста и задачи, то от подобных работ город, равно как и его жители и гости, только выиграют. У меня тоже было несколько подобных инициатив. К сожалению, на всё не хватает времени, но я бы с удовольствием развивался в этом направлении.

– Заняты ли вы сейчас каким-то проектом?

– Сейчас есть один зарубежный проект, для которого я создал некоторое количество работ, совмещающих в себе диджитал-арт в движении и музыку, плюс мне необходимо довести до ума сайт и подготовить несколько музыкальных альбомов к релизу. Все треки уже написаны, остались финальные штрихи.

– Вдохновение для работы. Откуда его черпаете? Следите ли за кем-то из мира искусства?

– Вдохновением является сама жизнь во всех её проявлениях, от дуновения ветра до мрачных заводских пейзажей. Стараюсь ловить момент, находить и создавать определённое состояние, обыгрывать те или иные темы. Да, периодически просматриваю соцсети и нахожу интересных авторов. Один из таких, например, Борис Ипсум — скульптор, работающий с бетоном. Он создаёт разные геометрические композиции. Мне очень нравятся его стиль и подача.