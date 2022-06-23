Грантовая программа фонда Ruarts была учреждена в 2015 году и нацелена на финансовую поддержку реализации проектов российских художников, работающих в сфере актуального искусства и художников с бэкграундом в граффити и уличном искусстве.

В 2018 году фонд Ruarts и Артмоссфера присудили грант режиссеру Павлу Мачихину за проект короткометражного фильма «Осколки: человек-команда» об одной из самых заметных художественных группировок Санкт-Петербурга. С 2016 года Chromometrage в лице Павла Мачихина регулярно документирует деятельность «Осколков». В фильм вошли видеоматериалы, снятые с 2016 по 2021 год, фиксирующие процесс и итог создания уличных работ. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге.

По мнению режиссёра, «жизнь — это прогулка с баллончиком, а «Осколки» – граффити-паразит, грибы, существующие нераздельно с городом». Альтер эго группировки – чёрный персонаж по имени Сэр – обладает способностью к мимикрии, иногда раздваивается, вплетаясь в нити города, вместе с «Осколками» проникает на крыши и чердаки, в психоневрологический диспансер и даже в бомбоубежище.

Суггестивная образность пространства прослеживается в каждом кадре: Петербург парадный и маргинальный, с белыми ночами и чёрными днями. В своем фильме Мачихин глубоко озабочен тем, как люди определяют ход времени, собирая по разрозненным кусочкам текстуру реальности.

Показ фильма сопровождает экспозиция из архива режиссёра.

Павел Мачихин – видеорежиссер и графический дизайнер В 2015-м закончил Университет ИТМО по специальности мультимедиа-дизайн. С 2018-го по 2020-й обучался в Санкт-Петербургской школе нового кино на кинооператора. С 2014-го года внедрился в круги уличных художников и занимается кинофиксацией актов вандализма.

«Осколки» – анонимный художественный проект, появившийся в Санкт-Петербурге в 2013 году. Большую часть работ «Осколки» создают в режиме бомбинга на стенах и крышах домов, витринах, рекламных щитах и поездах. Повсеместное написание слова «осколки» художники позиционируют как некое граффити-упражнение, которое и является наиболее частой практикой для участников группы. «Осколки» воспринимают городское пространство как место для эксперимента, поэтому многие их работы не подлежат классификации. Наиболее известная серия работ — «Осколки: Бомбинг по-чёрному» (2015-2017). Кроме Петербурга и Москвы, их работы и теги можно встретить во многих городах России и мира – от Нью-Йорка до Марокко.

Фото — сайт ruarts.foundation

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