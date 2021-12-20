«Осторожно, двери закрываются»: Московский метрополитен и ЛитРес выпустили первый аудиосериал со звуками столичного метро

20 декабря 2021 года Московский метрополитен и группа компаний «ЛитРес» выпустили первый аудиосериал по художественным рассказам «Осторожно, двери закрываются» со звуками столичной подземки. Он записан участниками проекта ЛитРес: Чтец, в котором каждый может стать «голосом» книги, а также дополнен узнаваемыми звуками метро, благодаря которым новеллы словно оживают, позволяя по-новому взглянуть на то, что каждому кажется знакомым и будничным. В аудиосборник вошли десять произведений победителей совместного конкурса ЛитРес и Московского метрополитена ко Дню рождения Москвы. Истории, послужившие основой аудиосериала, повествуют о невероятных встречах и переплетениях судеб в одном из самых удивительных, и, как оказалось, судьбоносных мест столицы — легендарном метрополитене.

Московский метрополитен и издательская платформа для независимых авторов ЛитРес: Самиздат по итогам совместного конкурса, приуроченного ко Дню рождения Москвы, выпустили эксклюзивный аудиосериал по новеллам о столичном метро «Осторожно, двери закрываются!». Это первый аудиопроект, где дикторы проекта ЛитРес: Чтец озвучивают рассказы на фоне звуков Московского метрополитена. Среди них есть и узнаваемые голоса, объявляющие следующие станции, и шум оживленных платформ, турникетов и эскалаторов, и выступления талантливых артистов, и гул уходящих поездов.

Во время прослушивания можно встретиться с понятными и простыми, но очень запутанными, трогательными человеческими историями, которые начались в стенах столичной подземки. Всего в аудиосериал вошли десять новелл победителей, каждая из которых связана с другими, но по-своему интересна и уникальна. Совершая на первый взгляд обычную рядовую поездку на общественном транспорте, герои встречаются с чудесами и обретают новые важные смыслы.

В новелле Даши Берег «Москва. Кольцевая» речь идет об уже почти отчаявшейся героине Ане, которая переехала в столицу в надежде найти семейное счастье. Но Москва — город, в котором все получается не сразу и не у всех. Неожиданная встреча с бывшим одноклассником в метро переворачивает Анин мир и открывает путь из замкнутого круга сожалений и страха перемен.

«Отражение в Метро» Натальи Пичугиной представляет собой рассказ-зарисовку, литературный киномонтаж: на метро сквозь историю рядовой судьбы; взгляд на свой город москвички — девочки-девушки-матери-бабушки — в разные моменты своей жизни и судьбы страны. Метро, как зеркальное отражение города, судьба персонажа, как отражение исторических изменений в государстве, и детское отражение в поручне вагона, как обретение ускользающей было опоры, как напоминание о том, что в круговороте изменений лучшее в народе все-таки остается неистребимым.

Рассказ «Бабушка с кольцевой» В. БакSа повествует о том, как рутина в виде поездки на метро может обернуться необычайно ценным опытом. Один круг по Кольцевой, разговор с незнакомым человеком, и ты уже смотришь на жизнь под другим углом.

Новелла «Магическая М» Елены Дерендяевой переносит читателей в другой незнакомый обывателям мир столичной подземки со звёздными туннелями и живыми поездами. История «Не бойся счастья» Ирины Крилишиной пронизана жизнеутверждающими смыслами: вовремя проявленное любопытство и череда случайных событий часто помогают найти выход даже из чрезвычайно сложных ситуаций.

В сборник также вошли новеллы «Следующая станция» Наташи Штайн, «Бульвар Рокоссовского» Арины Крючковой, «Осторожно, двери закрываются» Тани Рикки, «Может, Случай Нам…» Анkи Б Троицкой, «Стрелочник» Лейтенанта Дегре.

Рассказы озвучили участники проекта ЛитРес: Чтец: Илья Дементьев, Наталья Беляева, Анастасия Маликова, Алина Рай, дуэт Екатерины Еремкиной и Владислава Горбылева, Ксения Широкая, Анжелика Игнатьева, Евгения Лебедева и другие, за плечами которых сотни записанных книг, многолетний опыт озвучивания и дубляжа.

Аудиосериал «Осторожно, двери закрываются» можно бесплатно послушать и скачать на сайте и в приложениях ЛитРес на iOS и Android.

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