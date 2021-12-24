Вышел в свет научный каталог «Усадьба Архангельское. Архитектурная графика из собрания Музея-усадьбы «Архангельское»»

Труд по составлению полного каталога – дело многолетнее, опирающееся на большую исследовательскую работу в музейных собраниях и архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Не только парадные сооружения, но и «служебные» постройки стали предметом исследования. Ансамблевая архитектура Архангельского предстала во всем её многообразии, включая как историю проектирования Театра Гонзаги, так и, например, суконного двора, фонтана, пожарного сарая, созданного в стиле ампир.

Отдельного внимания, безусловно, заслуживает личность князя Николая Борисовича Юсупова (1750-1831) – крупнейшему государственному деятелю, ибо именно история архитектурного ансамбля при его владении усадьбой находится в центре внимания исследователей. Архангельское строили не только знаменитые московские мастера и крепостные, но и ученики Архитектурной школы Экспедицией кремлевского строения, которой с 1814 по 1831 заведовал князь Николай Борисович Юсупов. Кроме этого, существует предположение о том, что князь сделал попытку каталогизации архитектурной графики Архангельского.

Каталог представили во время презентации в Государственном музее-усадьбе «Архангельское».

Марина АБРАМОВА

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