В Inspiria вышел роман Давида Диопа «Ночью вся кровь черная»

«Все, кому я мог бы рассказать о своих тайных мыслях, мои братья по оружию, скоро уйдут – <...> уйдут, так и не узнав, кто я есть на самом деле. И оставшиеся в живых ничего не узнают об этом, мой старик отец ничего не узнает, и мать, если она еще на этом свете, не догадается ни о чем. Тяжесть позора не усугубит для них тяжесть моей смерти. Они и представить себе не смогут, что я думал, что делал, как далеко завела меня война».

В издательстве Inspiria вышел роман-бестселлер Давида Диопа «Ночью вся кровь черная». В 2021 году произведение было отмечено «Международным Букером», а Диоп стал первым французским автором, который получил эту премию.

Сенегалец Альфа Ндие вслед за лучшим другом Мадембой Диопом записывается в ряды французской армии. Они отправляются на суровый Западный фронт, чтобы сражаться в кровопролитной Первой мировой войне. У Мадембы есть мечта пережить страшную бойню, чтобы остаться и осесть в Европе. Но увы, практически сразу его убивают. Это событие навсегда меняет Альфу, заставляет его жаждать лишь одного – слепой мести.

Постепенно теряя самого себя и погружаясь в безумие, Альфа начинает совершать страшные вылазки за линию фронта. Ночь за ночью он возвращается невредимым со своими жуткими трофеями – отрубленными руками врагов. Происходящее сначала вызывает у братьев по оружию Альфы восхищение сенегальским солдатом, а затем они начинают обвинять его в черной магии и колдовстве.

Альфа Ндие – герой нового времени, поскольку об африканских солдатах, сражавшихся за европейские страны, до Диопа никто не писал. В своем произведении Диоп смешивает журналистские фактологические описания солдатских будней с устной традицией повествования, и в результате получается мощная история об ужасах войны, когда практически нет различия между героизмом и убийством.

«Ночью вся кровь черная» – важный роман о том, как человек теряет себя и свой рассудок в процессе боевых действий. Это душераздирающая история о жестокости и потере близкого человека, об одиночестве и расставании со своей родиной, а также о том, что значит быть героем и к каким ужасным последствиям может привести героизм.

Давид Диоп – французский поэт и писатель родом из Сенегала. Родился в Париже в 1966 году, большую часть юности провел в Дакаре, вернулся во Францию, чтобы поступить в университет.

Получил докторскую степень в Сорбонне, является исследователем французской литературы XVIII века. Преподает в университете Пау, где также с недавнего времени заведует факультетом искусств. «Ночью вся кровь черная» – его первый большой роман, за который он получил Международную Букеровскую премию, а также был награжден Гонкуровской премией лицеистов.

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