1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

От Саудовской Аравии и Бразилии до Китая

By T1
Премия BraVo - Большой театр
Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo на Исторической сцене Большого театра, вновь, несмотря ни на какие сложности, подтвердит статус масштабного международного мероприятия. На сцену церемонии выйдут звезды и выдающиеся исполнители классической музыки, артисты оперы и балета из России, Китая, Бразилии, ЮАР, Саудовской Аравии, Египта и других стран-партнеров.

За годы своего существования церемония перешагнула границы Евразийского континента, объединив десятки государств Европы, Азии, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. Премия, проходящая при поддержке Radio Monte Carlo, – это не просто вручение наград, а уникальное событие, где за один вечер можно услышать известных классических исполнителей со всего света и прикоснуться к аутентичному национальному творчеству артистов из стран-партнеров.

Такое единство культурных традиций найдет свое яркое воплощение и в звездном составе участников в 2026 году.

Китай представит пианист Мин Жуй, чье виртуозное мастерство снискало всемирное признание и принесло музыканту множество побед в национальных и международных конкурсах.

На сцену Большого театра выйдет тенор Марван Фаги из Саудовской Аравии – артист с уникальным голосом и харизмой, создавший новый жанр – саудовскую филармоническую песню.

Скрипачка из ЮАР Наоми Тагг удивит публику игрой на электроскрипке, объединяющей взрывную энергию с изяществом академической музыки.

Зрителей Большого театра покорит творчество гобоиста Мохамеда Салеха из Египта. Его инструмент способен передать всю глубину, страсть и тысячелетнюю историю культуры своей страны.

Казахстан и Киргизию представят прекрасные голоса Центральной Азии: лауреат международных конкурсов тенор Алихан Бейсеков и Заслуженная артистка Киргизской Республики Эльнура Муктарбек.

Почетными гостями гала-концерта станут артисты, искусство которых выходит далеко за рамки номинаций. Балетная пара из Бразилии – Аманда Гомес и Вагнер Карвальо – настоящий «золотой фонд» мирового балета, звезды Южной Америки, покорившие Россию и оставшиеся служить искусству в нашей стране. Выпускники легендарной школы Большого театра в Бразилии, сегодня они украшают сцену Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Их выход на Историческую сцену Большого театра России обещает стать одним из самых зрелищных моментов вечера.

В числе почетных гостей – обладательница выразительного меццо-сопрано Дарья Горожанко, которая представит Большой театр Беларуси. Ее глубокий, бархатистый голос и тонкое драматическое мастерство уже успели завоевать сердца публики в России, Европе и странах СНГ. В репертуаре певицы – сложнейшие партии из опер Верди, Чайковского и Римского-Корсакова.

Специальный гость вечера – главный дирижер филармонического оркестра ОАЭ Николас Манн, известный уникальной способностью соединять западные академические традиции с восточной эстетикой.

VIII премия BraVo дает возможность стать свидетелем уникального культурного обмена. И такой шанс выпадает лишь раз в год.

