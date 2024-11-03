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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Отключу телефон»: Елена Князева презентовала новый трек

editor
By editor
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elena knyazeva

Музыка — это искусство, способное затронуть самые глубокие уголки нашей души. В этом контексте Елена Князева вновь радует своих поклонников премьерой нового трека «Отключу телефон», который обещает стать настоящим хитом.

В своих песнях она смотрит вам прямо в глаза, не отводя взгляд, создавая особую атмосферу интимной связи с каждым слушателем. Глубина и искренность текстов Слова Елены всегда были пронизаны глубоким смыслом.

Трек «Отключу телефон» не стал исключением. В нем отражены эмоции, знакомые многим, — желание отключиться от суеты, отдохнуть от постоянного общения и сосредоточиться на себе. Каждый слушатель может найти в нем свою историю, ведь композиция обращается к самым интимным чувствам.

Мелодия, в которую одеты тексты, непривычно звучит в современной музыкальной индустрии. Женственный узнаваемый тембр Елены позволяет не только раскрыть слова, но и наполнить их особой атмосферой. В «Отключу телефон» музыкантка мастерски сочетает современные музыкальные тенденции с элементами, которые вызывают ностальгию по светлым моментам жизни. Это делает её песни действительно уникальными.

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