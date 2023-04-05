Открылась выставка «Московские усадьбы в творчестве художника Виктора Маторина» в музее-заповеднике «Коломенское»

Музей-заповедник «Коломенское» представляет выставку «Московские усадьбы в творчестве художника Виктора Маторина». Экспозиция во Дворце царя Алексея Михайловича объединит несколько десятков работ разных лет и новые произведения мастера. В фокусе внимания оказались старинные усадьбы — Коломенское и Измайлово.
Виктор Маторин. Последний луч. Измайлово. 2010. Холст, масло
Рукотворный Измайловский остров — родовая вотчина Романовых XVI — начала ХХ века — стал главной точкой притяжения творчества Маторина. Он посвятил этому месту более десятка крупных живописных полотен, множество акварелей, набросков и зарисовок с натуры. «Остров настолько сильно отличается от всего городского пространства... Когда идешь от метро "Партизанская", переходишь Горбатый мостик, то словно оказываешься в другом измерении», — отметил художник. В первом зале посетители смогут увидеть работы, на которых запечатлены архитектурные доминанты усадьбы Измайлово, не тронутые жизнью современного мегаполиса: Покровский собор, Проездные ворота и Мостовую башню.
Второй зал знакомит с историческим прошлым Коломенского и Измайлова. Образцовая усадьба царя Алексея Михайловича на Измайловском острове и летняя резиденция в Коломенском до сих пор заключают в себе тайну времени — эпохи конца XVII века, подготовившей петровские реформы и зарождение Российской империи. Здесь можно увидеть живописные полотна, изображающие два главных храма: церковь Вознесения Господня в Коломенском и церковь Покрова Богородицы в Измайлове. А оценить мастерство реалистической манеры письма Виктора Маторина можно, взглянув на портреты двух главных правителей, связанных с этими местами: царя Алексея Михайловича и его сына, будущего императора Петра I.
В третьем зале представлен фрагмент грандиозного (18 метров в длину!) полотна «Ивушки. Летний день», вдохновленного природой Коломенского и Измайлова. Ивушки Виктора Маторина, написанные в технике пуантилизма, выглядят словно живые существа, которые общаются между собой. Полотно было создано в 2020–2021 годах как гимн побеждающей силе жизни, света и любви.
Художник Виктор Маторин более 10 лет сотрудничает с Московским государственным объединенным музеем-заповедником. Это взаимодействие подразумевает не только непосредственную творческую деятельность, но и педагогическую работу в музее. Маторин — бессменный руководитель студии живописи «В мире искусства».
Выставка завершит работу 24 мая 2023 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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