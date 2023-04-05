СТД РФ представляет выставку нетеатральных работ художников театра «НЕТЕАТР»

С 5 по 27 апреля 2023 года Союз театральных деятелей Российской Федерации проведет выставку нетеатральных работ театральных художников в залах Всероссийского музея декоративного искусства.
Марина Климова. Рыба
Мария Кривцова. Двое
Соня Зограбан. Браслет
Юрий Хариков. Книга. Капслоки
Борис Мессерер. Натюрморт с бутылками
Владимир Авдеев. Аккордеон
Вячеслав Зайчиков. Карибское море
Илария Никоненко. Саван
Ирина Уколова. Иллюстрация
Выставку, название которой звучит так интригующе и категорично – НЕТЕАТР – Союз театральных деятелей РФ организует впервые. Что создают художники-постановщики и художники по костюмам вне театра? Чем они заняты, когда не работают над созданием спектакля: не пишут эскизы, не делают макеты, не рисуют чертежи и планировки? И есть ли у сценографов вообще свободное время на работу «для души»? Именно этим вопросом озадачилась Комиссия по сценографии СТД РФ – инициатор выставки.
В выставке участвует более пятидесяти художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижневартовска, Махачкалы, Казани, Иркутска, Томска, Омска, Ростова-на-Дону с живописными и графическими работами, скульптурами, инсталляциями, артефактами, куклами, анимацией. Посетителей выставки удивит многообразие талантов художников-сценографов – этих универсальных мастеров «на все руки». Так, впервые экспонируются неизданные ранее иллюстрации Сергея Бархина (1938-2020) к стихотворной прозе Ш. Бодлера. Также можно увидеть графические зарисовки Олега Шейнциса (1949-2006) – бессменного главного художника театра ЛЕНКОМ с 1980 года, и этюды и композиции Станислава Бенедиктова (1944-2022) – главного художника РАМТ с 1985 года до последних дней жизни.
Юрий Хариков представит серию работ в жанре компьютерной графики «Бананы тоже люди» и оригинальный полиграфический артефакт – «КАПСЛОКИ» – сборник высказываний, стихотворных фраз, реплик, сиюминутных рассуждений и комментариев, которые он каждодневно размещает на своих страницах в соцсетях. «Насекомые» - интерактивные инсталляции Владимира Мартиросова, кажется, придуманы не сценографом, а профессиональным конструктором-изобретателем. Роза Гиматдинова покажет свои анимационные фильмы, а Ирина Уколова - оригинальную книжную графику в технике ажурного вырезания.
У выставки весьма впечатляющая география. В экспозиции работы художников из Дагестана - цветная графика Аскара Аскарова и, собранные из отходов деревообработки - фрагментов деревянных брусочков, - скульптуры Ибрагимхалила Супьянова. Вячеслав Зайчиков из Нижневартовска создал объемные картины-коллажи в морской тематике из … ребристых стиральных досок времен наших бабушек. Художник из Ростова-на-Дону Соня Зограбян - неординарные ювелирные украшения. А Владимир Авдеев из Новосибирска инсталляции - деконструкции музыкальных инструментов, наполнив их новыми элементами и смыслами.
Завершит выставку макет занавеса Московского Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Детище его главного художника Владимира Арефьева соткано будто бы «из сора»: тесьмы, обрезков тканей, нитей, шнуров, кружев, аппликаций. Несмотря на это он выглядит царственно и торжественно.
Все, что будет представлено на выставке – создано руками талантливых, трудолюбивых и профессионально разносторонних людей – художников театра, или просто ХУДОЖНИКОВ.
Выставочный проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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