СТД РФ представляет выставку нетеатральных работ художников театра «НЕТЕАТР»

С 5 по 27 апреля 2023 года Союз театральных деятелей Российской Федерации проведет выставку нетеатральных работ театральных художников в залах Всероссийского музея декоративного искусства.

Марина Климова. Рыба

Мария Кривцова. Двое

Соня Зограбан. Браслет

Юрий Хариков. Книга. Капслоки





Борис Мессерер. Натюрморт с бутылками

Владимир Авдеев. Аккордеон





Владимир Арефьев. Занавес

Вячеслав Зайчиков. Карибское море

Илария Никоненко. Саван

Ирина Уколова. Иллюстрация

Выставку, название которой звучит так интригующе и категорично – НЕТЕАТР – Союз театральных деятелей РФ организует впервые. Что создают художники-постановщики и художники по костюмам вне театра? Чем они заняты, когда не работают над созданием спектакля: не пишут эскизы, не делают макеты, не рисуют чертежи и планировки? И есть ли у сценографов вообще свободное время на работу «для души»? Именно этим вопросом озадачилась Комиссия по сценографии СТД РФ – инициатор выставки.

В выставке участвует более пятидесяти художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижневартовска, Махачкалы, Казани, Иркутска, Томска, Омска, Ростова-на-Дону с живописными и графическими работами, скульптурами, инсталляциями, артефактами, куклами, анимацией. Посетителей выставки удивит многообразие талантов художников-сценографов – этих универсальных мастеров «на все руки». Так, впервые экспонируются неизданные ранее иллюстрации Сергея Бархина (1938-2020) к стихотворной прозе Ш. Бодлера. Также можно увидеть графические зарисовки Олега Шейнциса (1949-2006) – бессменного главного художника театра ЛЕНКОМ с 1980 года, и этюды и композиции Станислава Бенедиктова (1944-2022) – главного художника РАМТ с 1985 года до последних дней жизни.

Юрий Хариков представит серию работ в жанре компьютерной графики «Бананы тоже люди» и оригинальный полиграфический артефакт – «КАПСЛОКИ» – сборник высказываний, стихотворных фраз, реплик, сиюминутных рассуждений и комментариев, которые он каждодневно размещает на своих страницах в соцсетях. «Насекомые» - интерактивные инсталляции Владимира Мартиросова, кажется, придуманы не сценографом, а профессиональным конструктором-изобретателем. Роза Гиматдинова покажет свои анимационные фильмы, а Ирина Уколова - оригинальную книжную графику в технике ажурного вырезания.

У выставки весьма впечатляющая география. В экспозиции работы художников из Дагестана - цветная графика Аскара Аскарова и, собранные из отходов деревообработки - фрагментов деревянных брусочков, - скульптуры Ибрагимхалила Супьянова. Вячеслав Зайчиков из Нижневартовска создал объемные картины-коллажи в морской тематике из … ребристых стиральных досок времен наших бабушек. Художник из Ростова-на-Дону Соня Зограбян - неординарные ювелирные украшения. А Владимир Авдеев из Новосибирска инсталляции - деконструкции музыкальных инструментов, наполнив их новыми элементами и смыслами.

Завершит выставку макет занавеса Московского Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Детище его главного художника Владимира Арефьева соткано будто бы «из сора»: тесьмы, обрезков тканей, нитей, шнуров, кружев, аппликаций. Несмотря на это он выглядит царственно и торжественно.

Все, что будет представлено на выставке – создано руками талантливых, трудолюбивых и профессионально разносторонних людей – художников театра, или просто ХУДОЖНИКОВ.

Выставочный проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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