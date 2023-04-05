«Зверолэнд» в озвучке от известной блогерши и дизайнера Люси LovaLova и телеведущей и актрисы Марины Ермошкиной выходит в прокат!

13 апреля в прокат выходит анимационный фильм «Зверолэнд» в озвучке от известной блогерши и дизайнера Люси LovaLova и телеведущей и актрисы Марины Ермошкиной

Премьерный показ состоится 6 апреля в кинотеатре «Иллюзион» (Котельническая наб., 1/15). Семейная светская премьера объединит известных актеров, представителей шоу-бизнеса, блогеров и их детей.

Мультфильм рассказывает историю, которая произошла в прекрасном заколдованном лесу Зверолэнд, населенном очаровательными зверюшками. Мирной жизни его обитателей грозит опасность. Хитрая Мэри открывает охоту на пушистых жителей. Неужели это конец перемирия хвостатых или начало нового лесного соглашения? Будут разбираться Однорог и Одноног.

Телеведущая и актриса Марина Ермошкина озвучила в мультфильме охотницу Мэри. «Моя героиня даст фору всем. Она – очень запоминающийся персонаж. Она не подчиняется правилам леса. Этим я могу ее чуть-чуть связать с собой. Уверена, мультфильм обязательно понравится зрителям всех возрастов!», – отметила Марина Ермошкина.

Персонаж Супер Мама говорит голосом известного дизайнера и блогерши Люси LovaLova. «”Зверолэнд” – это очень крутой, добрый семейный мультик. У моей героини трое детей. Я и сама мама двоих. У неё жизнь очень созвучна моей! Супер Мама постоянно куда-то торопится… Мне это безумно близко и кажется, что я максимально вжилась в роль», – комментирует Люси LovaLova.

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