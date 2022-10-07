«Комары и другие клоуны»

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Изящная клоунада и осмысленный абсурд по мотивам пьесы Григория Каковкина, равноправными героями которой, наравне с людьми, становятся… комары. И комары, и люди на сцене, на поверку оказываются самыми настоящими клоунами.  Живая энергия молодости, страсти и юмора ведёт зрителя за собой в огромный мир по-детски непосредственных историй персонажей.  Спектакль на той грани абсурда, которую каждый переступает, становясь взрослым. Спектакль, после которого вам захочется жить, смеяться и любить. Эксцентричная комедия, которая может ответить на ваши главные вопросы.

Когда? 10 октября, 19:00 .

Где? Музей Владимира Высоцкого  (Москва, ул. Высоцкого, д. 3).

Напомним, что актёры Театра «Револьвер» впервые представили спектакль «Комары и другие клоуны» 12 сентября.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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