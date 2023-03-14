В Подмосковье начались съемки третьего сезона веб-сериала «Про людей и про войну» – продолжение цикла короткометражных фильмов о событиях времен Великой Отечественной войны. Проект создается при поддержке Института развития интернета. В основе новых серий веб-сериала – воспоминания ветеранов.

В этом году выйдет минимум 7 новых фильмов, которые будут доступны на одноименных каналах в социальных сетях ВКонтакте, YouTubе, Одноклассники, Rutube. Премьера первой серии будет приурочена к празднованию Дня Победы 9 мая.

«Мы очень рады приступить к созданию долгожданного нового сезона. Без зрительского успеха история нашего веб-сериала не получилась бы такой длинной, ведь два первых сезона уже набрали суммарно на официальных каналах более 63 миллионов просмотров, и каждый день мы получаем в комментариях запросы на новые серии. Сейчас тема Победы советского народа в Великой Отечественной войне, незыблемости нашей истории актуальна как никогда, поэтому наши новые сюжеты будут очень перекликаться с событиями сегодняшнего дня. У времени есть своя память – история…», – рассказала продюсер проекта Анна Чижова.

Она также отметила, что новеллы «Про людей и про войну» активно выходят офлайн по всей стране – фильмы берут в школы и вузы для показа на мероприятиях, посвященных памятным датам.

На сегодняшний день проект получил призы 27 кинофестивалей, в том числе 8 зарубежных. Среди них – London Web Fest (Великобритания), Rio Web Fest (Бразилия), Dreamanila (Филиппины), BUEIFF Series (Аргентина), World Film Carnival (Сингапур), Shanghai International Short Week (Китай), Serbian International Monthly Film Carnival (Сербия), а также Fabrino Film Fest и Rome Prisma Film Awards (Италия).

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